In tre anni il welfare aziendale raddoppia | Fa crescere la produttività

trema tutto il Centro Italia : scossa anche a L'Aquila - danni a Pieve Torina : La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter che ha colpito la provincia di Macerata, con epiCentro a soli 2 chilometri dal comune di Muccia, ha provocato danni, ma non feriti. Dalle prime analisi risulta, infatti, che il sisma avrebbe provocato danni più o meno gravi in vari comuni del Centro Italia, con particolare riferimento ai centri del maceratese più vicini all'epiCentro. Gli effetti più evidenti sul territorio sono ...

Terremoto di magnitudo 4.6 nel Maceratese. Danni e scuole chiuse a Pieve Torina. Stop treni Civitanova-Macerata : Un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi. E' stato un risveglio da terrore per gli abitanti di Muccia , in provincia di Macerata. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è ...

Un nuovo trailer per Street Fighter 30th Anniversary Collection : Nel mese di maggio i tantissimi fan della famosa serie picchiaduro di Street Fighter potranno finalmente mettere le mani sull'attesa 30th Anniversary Collection, una compilation contenente storici giochi.La Collection, prevista in uscita per PC e console PS4, Xbox One e Nintendo Switch, includerà 12 classici della serie come Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street ...

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Sindaci : “Gravi danni”. Oltre 10 repliche. Crollato campanile della chiesa di Muccia : Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La Scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma i Sindaci della zona parlano di “gravi danni”. “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e ...

Spazio - i 50 anni di Kourou : oltre 630 lanci - garantisce all’Europa l’accesso diretto : E’ il 9 aprile del 1968 quando il primo razzo – il Veronique, antenato di Ariane – prende il volo dallo Spazioporto di Kourou realizzato solo quattro anni prima, segnando l’inizio dell’avventura spaziale nella Guyana Francese. Il sito – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – viene selezionato dal Cnes, l’Agenzia spaziale francese, come luogo ideale per costruire una base spaziale per via della sua vicinanza con ...

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Sindaci : “Gravi danni”. Oltre 10 repliche : Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La Scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma i Sindaci della zona parlano di “gravi danni”. Oltre 10 le repliche finora, tra cui due di magnitudo ...

Scossa di magnitudo 4.6 nel Maceratese. Danni e scuole chiuse a Pieve Torina. Stop treni Civitanova-Macerata : Il sisma è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia. Nessun ferito, ma tanta paura. Nei minuti successivi, dieci repliche. I sindaci della...

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Danni e scuole chiuse a Pieve Torina. Stop treni Civitanova-Macerata : Il sisma è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia. Nessun ferito, ma tanta paura. Nei minuti successivi, dieci repliche. Il sindaco di...

Gemma - la mamma di Bianca Atzei/ "tre anni fa è stata in ospedale" : sfogo in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : Gemma, la mamma di Bianca Atzei sbotta nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi 2018. "Dimentica quando 3 anni fa sei stata in ospedale": cosa le è accaduto?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Bianca Atzei in ospedale tre anni fa : la cantante è stata operata al cuore : Bianca Atzei in ospedale tre anni fa, parla la madre all’Isola dei Famosi: cosa è successo alla cantante? È stata operata al cuore Il comportamento di Bianca Atzei all’Isola dei Famosi continua ad attirare critiche: sono in molti a ritenere la cantante falsa e bugiarda. Dopo le ultime accuse, la madre dell’artista ha deciso di […] L'articolo Bianca Atzei in ospedale tre anni fa: la cantante è stata operata al cuore ...

Bari - affitto del Palagiustizia non pagato da tre anni : Ministero diffidato dall'Inail. Tribunale sfrattato : Il Ministero della Giustizia ha ricevuto dall'Inail una diffida a lasciare entro 30 giorni il Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari. Motivo della diffida è il mancato pagamento del canone di ...

Bari - l Inail intima lo sfratto al tribunale 'Il ministero non paga l affitto da tre anni' : Una diffida a lasciare entro 30 giorni il Palagiustizia di via Nazariantz a Bari è stata notificata dall'Inail, proprietario dell'immobile, al ministero della Giustizia, moroso da 3 anni del canone di ...

Laccio stretto intorno al collo in ospedale - muore un ragazzo di 12 anni : Un dodicenne è morto all' ospedale Maria Vittoria di Torino dove ieri sera era stato ricoverato in gravi condizioni. A dare l'allarme la madre e la nonna, che lo avevano trovato nella sua stanza con ...