In Russia sono sicuri | Usa pronti a colpire la base di Hmeymim

Cremlino : le nuove sanzioni USA contro la Russia sono scandalose - : "Questa è una nuova storia. Certo, è piuttosto clamorosa dal punto di vista legale e della violazione, come dire, delle norme di tutti e di tutto, quindi, qui è necessaria un'attenta analisi", ha ...

Matteo Salvini : "Se sarò al governo via sanzioni assurde alla Russia. Sono solo un danno per l'economia italiana" : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! ...

Russia : espulsi 150 diplomatici occidentali - due sono italiani : Siamo il terzo importatore di gas russo al mondo, oltre ad avere stretti rapporti commerciali e molte imprese che operano nella Federazione. Stati Uniti e Gran Bretagna ai ferri corti con Putin ...

Ministero Difesa : 23 aerei stranieri si sono avvicinati ai confini della Russia - : Per sei volte i caccia russi sono stati costretti a decollare per intercettare questi aerei e scortarli lontano dai confini nazionali per evitare che violassero lo spazio aereo russo. La scorsa ...

Guerra diplomatica - la Russia espelle 150 funzionari stranieri : 60 sono americani : Il ministro degli Esteri russo ha annunciato che Mosca espellerà diplomatici stranieri esattamente nel numero di quelli russi cacciati dai diversi Paesi per il caso Skripal

Russia - proteste in piazza per il rogo nel centro commerciale : “Assassini”. Tra gli 85 dispersi - la maggioranza sono bambini : “Assassini, vogliamo verità”. È il grido di centinaia di abitanti di Kemerovo che si sono riuniti nella piazza centrale dei Soviet per protestare dopo la tragedia del rogo al centro commerciale, nel quale sono morte 64 persone, 41 dei quali erano bambini. E secondo i parenti delle vittime probabilmente ci sono 85 dispersi, in maggioranza bambini fra i 10 e i 13 anni. Davanti ai manifestanti, che hanno portato in piazza le foto dei ...

Russia - incendio in centro commerciale in Siberia : 53 morti - molti sono bambini : Almeno 53 persone, tra cui molti bambini, sono morte in un incendio divampato domenica in un centro commerciale a Kemerovo, città industriale della Siberia. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 al terzo e ultimo piano, orario in cui il centro era molto affollato essendo domenica. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, il rogo sarebbe divampato in una zona dedicata ai bambini, probabilmente a causa di un bimbo che aveva con sé un ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Svezia-Russia 7-6 - le campionesse olimpiche sono le prime finaliste : Missione compiuta per le campionesse olimpiche delle Svezia nei Mondiali di Curling femminile in corso di svolgimento in Canada. Le scandinave, infatti, hanno infatti conquistato la finale piegando 7-6 la Russia che si era giocata l’accesso a quest’incontro, sconfiggendo la Repubblica Ceca nel playoff (7-3). L’avvio del confronto è equilibrato con le svedesi, in possesso dell’hammer, che sfruttano la situazione nel primo ...

##Russia. Putin - trionfatore sì - ma le sfide sono più del previsto : Per il suo quarto mandato, portato a casa ieri con percentuali da plebiscito, dal presidente russo Vladimir Putin ci si attende un punto di svolta in economia e nel sociale. Ma come per ora non è ...

La Russia espelle diplomatici britannici : sono 23 - quanti quelli cacciati dalla May : Oltre alla misura di espulsione, la Russia ha disposto la cessazione delle attività sul territorio del British Council e la revoca dell'autorizzazione all'apertura del consolato britannico a San Pietroburgo.Continua a leggere

Clamoroso Russia 2018 - il ct dell’Inghilterra ai calciatori : “possono rifiutare la convocazione” : Si avvicinano i mondiali di Russia 2018 e la mancata partecipazione dell’Inghilterra non è così lontana. E’ scoppiato il caso per l’avvelenamento del colonnello Sergej Skripal, ex agente del KGB ricoverato insieme alla figlia, l’ipotesi è quella del boicottaggio del Mondiale. Il ct Gareth Southgate ha annunciato la libertà per i calciatori di decidere se rinunciare o meno alla convocazione. “Noi diamo per scontato ...

Matteo Salvini : "Le sanzioni alla Russia sono una follia. Non ci sono prove sulla spy story" : "Nel 2018 non si va in giro ad avvelenare le persone, ma non penso ci siano governi che amano avvelenare le persone in giro per il mondo. Se ci sono prove concrete ne riparliamo, non mi fermo a commentare dubbi o supposizioni. Continuo invece a pensare che le sanzioni alla Russia siano una follia economica, geopolitica e commerciale". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando, nel corso dell'incontro con i ...