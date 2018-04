In malattia per quasi un anno | guarisce appena candidata con M5s La denuncia delle Iene

malattia dipendenti : si può chiedere anche per l'animale domestico - come fare : ll permesso retribuito deve essere concesso al dipendente sia pubblico che privato anche in caso di Malattia del proprio animale domestico che ha bisogno di cure specifiche e non rimandabili. È quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Tali permessi possono essere giornate o ore che il lavoratore può prendersi senza perdere la retribuzione per diversi motivi. Tra questi la morte di un parente entro il secondo grado (in ...

Viene licenziato mentre è in malattia : l'azienda perde la causa : Era stato licenziato nonostante fosse assente dal lavoro per gravi problemi di salute. Per questo motivo il giudice del Tribunale di Treviso ha riconosciuto come illegittimo il licenziamento messo in atto da...

Dipendente comunale sarda in malattia per un anno “guarisce” in vista del Senato : Dipendente comunale sarda in malattia per un anno “guarisce” in vista del Senato Un testimone racconta la storia della neo-senatrice M5s sarda Vittoria Bogo Deledda Continua a leggere

Le Iene - Senatrice M5S Deledda in malattia per un anno guarisce appena candidata : In malattia per un anno, guarisce magicamente appena eletta tra le file del M5S . La protagonista della vicenda raccontata dalle Iene in un servizio di Filippo Roma è la Senatrice sarda pentastellata ...

M5S - in malattia per un anno - guarisce 'per magia' dopo l'elezione in Senato : Gli italiani perdono fiducia nella politica ma l'ultimo servizio de Le Iene firmato da Filippo Roma è destinato a far riappassionare qualcuno al mondo dei palazzi del potere: lo storico inviato del ...

Laura - la Milano Marathon e poi la chemio : «Al traguardo per battere la malattia» : Laura Emanuel domenica ha vinto la sua maratona. «Il mio obiettivo era tagliare il traguardo, e farlo con un sorriso». Laura martedì scorso ha fatto la sua nona seduta di chemioterapia, lunedì la ...

Diabete di tipo 2 : i benefici dei corsi di alimentazione per migliorare lo stato della malattia : I farmaci non fanno abbastanza, mentre cambiamenti alimentari e corsi di alimentazione fanno la differenza nelle persone che soffrono di Diabete. Ecco i risultati di uno studio dei ricercatori della Physicians Committee for Responsible Medicine, un’organizzazione non-profit che promuove la medicina preventiva, conduce ricerche cliniche e incoraggia l’adozione di standard più elevati per l’efficacia della ricerca. Nello studio di 20 settimane, i ...

Diabete : un’inaspettata scoperta può prevenire la retinopatia - una delle complicazioni più invalidanti della malattia : La retinopatia diabetica è considerata una delle complicazioni più invalidanti del Diabete e la causa principale di nuovi casi di perdita della vista tra gli adulti. Un nuovo studio della Michigan State University è stato il primo a scoprire che un particolare tipo di lipidi (grassi), che si pensava esistesse solo nella pelle, vive negli occhi e potrebbe giocare un ruolo importante nel prevenire la malattia oculare. Julia Busik, autrice ...

Alzheimer : un nuovo test del sangue individua le persone a rischio di sviluppare la malattia : Al momento non ci sono cure per l’Alzheimer e si è spesso sostenuto che i progressi nella ricerca di farmaci siano ostacolati dal fatto che la malattia può essere diagnosticata solo quando è troppo tardi per un intervento efficace. Si ritiene che l’Alzheimer abbia inizio molto prima che i pazienti mostrino i tipici sintomi, come la perdita di memoria. Ora gli scienziati hanno sviluppato un test del sangue per la malattia, scoprendo che può ...

Catania : bambino di 10 mesi muore di morbillo. malattia contratta da persone non vaccinate : Il piccolo è deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Secondo il direttore del reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania il bimbo ha contratto la Malattia da individui non vaccinati.Continua a leggere

Vittoria Bogo Deledda/ Video - senatrice M5S in malattia per un anno : guarita dopo la candidatura - Le Iene - : Vittoria Bogo Deledda, Video Iene: Filippo Roma e il 'miracolo' della senatrice M5S, in malattia per un anno e guarita dopo la candidatura.

Vittoria Bogo Deledda/ Video - senatrice M5S in malattia per un anno : guarita dopo la candidatura (Le Iene) : Vittoria Bogo Deledda, Video Le Iene: Filippo Roma si occupa del "miracolo" della senatrice M5S, in malattia per un anno e guarita dopo la candidatura. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:35:00 GMT)

Cicciobello Morbillino guarisce per “magia” - ma è bufera / Virologo Burioni : “Banalizzata una malattia seria” : Cicciobello Morbillino guarisce per “magia”, ma è bufera sui social. Il Virologo Roberto Burioni: “Così si banalizza una malattia seria”. Le ultime notizie sul bambolotto di Giochi Preziosi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:18:00 GMT)

”È morta - ci ha lasciati”. L’annuncio della famiglia. Personaggio controverso - se n’è andata dopo una lunga malattia : dalla lotta alle accuse per corruzione - torture e omicidi : ”Ha dedicato gran parte della sua vita adulta alla causa della gente e per questo era nota ovunque come ‘madre della nazione'”. A dare la notizia è stata la sua famiglia tramite un comunicato stampa. Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari all’ospedale Netcare Milpark di Johannesburg in seguito a una lunga malattia, ha annunciato la sua assistente personale, citata dalla BBC. Winnie Madikizela ...