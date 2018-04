In Italia su gommoni veloci | a bordo anche jihadisti | 13 fermi

Migranti - dalla Tunisia all' Italia su gommoni veloci : 13 fermi. «Rischio terroristi a bordo» : Organizzavano viaggi di Migranti verso l'Italia con super- gommoni in grado di sfuggire ai controlli e sui quali si teme possano aver viaggiato aspiranti terroristi . La procura di Palermo ha...

Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...