In Italia ponte ultraveloce in fibra ottica per la ricerca 

Atletica - l’Italia si mette in marcia : Eleonora Giorgi vince a Pontebrady - Antonella Palmisano seconda a Rio Maior : Ottimo sabato per l’Italia di Atletica leggera che ha saputo mettersi in luce nelle prove di marcia. Eleonora Giorgi ha vinto la 20km di Podebrady (Repubblica Ceca), tradizionale appuntamento internazionale. La 28enne lombarda ha dettato il passo dall’inizio alla fine imponendosi in 1h28:49: si tratta del suo miglior tempo nelle ultime due stagioni. Dopo aver completato i primi cinque chilometri in 22:04, l’azzurra è transitata ...

“L’hanno deriso fino alla morte - anche al funerale”. La tragica fine a 17 anni - saltando giù da un ponte. Una tragedia tutta Italiana dietro la quale ora emerge una realtà ancora più terribile - inaccettabile : “Ti scrivo questa lettera, la mia ultima lettera. Si hai capito bene, perché non credo di riuscirci più. Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e non trova nessuno dietro di sé che gli dica: ehi oggi sei maledettamente bello”. Parole terribili, agghiaccianti. Scritte da un ragazzo di soli 17 anni poco prima di compiere il più gesto più atroce, togliendosi la vita. Un caso che ha scosso il ...

Gli Italiani costruiranno il maxi-ponte in Danimarca : 6 - 5 chilometri con corsia per le bici : MILANO - In Italia abbiamo da poco approvato la legge quadro sulla ciclabilità che dovrebbe dare un impulso alle due ruote a pedali. In Danimarca è tutto già molto reale. Basta vedere come vengono ...

Con Thumbs Up e GFT Italia l'azienda entra nella scuola e crea "Un ponte verso il futuro" : "Con questo progetto, si è concretamente stabilito un ponte tra i giovani e il mondo del lavoro, sia nel contatto con un brand internazionale come GFT, sia nella condivisione di un'autentica passione ...

DIRETTA / Alessandria Pontedera (risultato finale 0-0) : pareggio senza troppe emozioni (Coppa Italia Serie C) : DIRETTA Alessandria Pontedera: risultato finale 0-0. Termina senza reti l'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C, al ritorno ai piemontesi basterà un pareggio con almeno un gol(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:13:00 GMT)

Lavena Ponte Tresa - Noi con l'Italia 'frontaliera' discute dei problemi sui confini : Senza il lavoro degli italiani l'economia del Canton Ticino verrebbe messa a dura prova. La collaborazione tra Italia e Svizzera, tra Lombardia e Canton Ticino, deve avvenire nel rispetto di entrambe ...

Coppa Italia - è l'Alessandria l'avversario del Pontedera in semifinale : Pontedera, 14 febbraio 2018 - E' l' Alessandria l'avversario che il Pontedera incontrerà nella semifinale di Coppa Italia di serie C. I grigi hanno superato 1-0 il Renate grazie a una rete di ...

IronLev - il brevetto Italiano per il super treno a lievitazione magnetica : da Milano a Palermo in 90 minuti con 5 fermate e il Ponte sullo Stretto : Immaginate un super-treno che collega l’Italia dall’estremo Nord all’estremo Sud in appena un’ora e mezza, con ben cinque fermate: partenza da Milano, soste a Firenze, Roma, Napoli e Messina, arrivo a Palermo e viceversa. Una prospettiva straordinaria e futuristica che può diventare realtà, ovviamente con il Ponte sullo Stretto ma soprattutto grazie alla tecnologia Hyperloop (lievitazione magnetica) con cui Elon Musk ha ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia - 2 - : Facebook Twitter tweet , AdnKronos, - Una tesi che non convince, però, più di tanto, Giuseppe Muscolino, professore ordinario di Scienza delle costruzioni all'Università di Messina, che per anni ha lavorato al progetto facendo parte anche del Comitato scientifico della società Stretto di Messina. "Senza il Ponte le ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia - 3 - : "Ci sarà bisogno di operai, maestranze, ingegneri, tecnici, geometri, architetti, progettisti, geotecnici" gli fa eco Mario Di Paola, professore ordinario di Scienza delle costruzioni all'Università ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “Da solo il Ponte sullo Stretto sarebbe come la cattedrale nel deserto”. Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, amplia i termini del ragionamento. E nei giorni in cui il Ponte che dovrebbe collegare la Sicilia al resto d’Italia è tornato d’attualità rilanciato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e, prima di lui, dal ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (5) : (AdnKronos) - "O prima o dopo il Ponte si farà - assicura Di Paola -, è una questione solo di tempo. La Sicilia ne avrebbe un vantaggio enorme, Messina e Reggio diventerebbero una sola città e ci sarebbe un flusso continuo di mezzi e persone. Io non concordo con chi dice che sarebbe una cattedrale n

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (4) : (AdnKronos) - C’è poi il tema dell’impatto ambientale. "Naturalmente è un’opera gigantesca, imponente, che modifica completamente lo skyline dello Stretto - ammette Di Paola -, ma bisogna accettare la modernità. Hanno fatto ponti sospesi dappertutto. Ha un impatto visivo, certo, ma queste sono opere