In gommone dalla Tunisia a Marsala Gli sbarchi fantasmi dei sospetti jihadisti

Tre bimbi migranti soccorsi su un gommone : dalla Libia per salvare il fratellino leucemico : I tre fratellini sono stati soccorsi dall'Ong Open Arms: si erano imbarcati con 200 litri di benzina per portare in Italia Allah, di soli 14 anni, malato di leucemia e bisognoso di cure mediche urgenti.Continua a leggere