Imprese : 11 anni per riscuotere credito da Pa - 'Con il pubblico ho chiuso' (3) : (AdnKronos) - "Un giorno mi ha chiamato un mio collega svizzero - prosegue Vella -, si lamentava dei ritardi della Pubblica amministrazione locale. Mi disse 'prima nello stesso giorno presentavi la fattura e ricevevi il bonifico, oggi devi aspettare una settimana'. Sono rimasto a bocca aperta. Una s

Imprese : 11 anni per riscuotere credito da Pa - 'Con il pubblico ho chiuso' : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Lavorare con la Pubblica Amministrazione? E' una scelta assolutamente da scartare in Italia che in questo dimostra di essere un Paese fallito". A dirlo all'Adnkronos è Sergio Vella, titolare di un'impresa con 84 dipendenti e 15 milioni di euro di fatturato che si occu

Imprese : 11 anni per riscuotere credito da Pa - ‘Con il pubblico ho chiuso’ : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – “Lavorare con la Pubblica Amministrazione? E’ una scelta assolutamente da scartare in Italia che in questo dimostra di essere un Paese fallito”. A dirlo all’Adnkronos è Sergio Vella, titolare di un’impresa con 84 dipendenti e 15 milioni di euro di fatturato che si occupa di servizi ambientali a 360 gradi dalle bonifiche e dal trattamento dei rifiuti sino al loro stoccaggio e ...

CNA - in dieci anni scomparse oltre 500.000 micro Imprese : I lavoratori in proprio sono i tanti piccoli imprenditori che hanno dato vita alle micro imprese su cui per decenni si è fondata l'economia del Bel Paese. Parliamo dell'idraulico, dell'elettricista e ...

Maltempo - danni a Imprese agricole fino a 300 milioni di euro : Teleborsa, - Distrutti i raccolti di decine di migliaia di imprese agricole con danni che potrebbero raggiungere i 300 milioni di euro . E' la stima di Coldiretti che fa un primo bilancio del Maltempo ...

Bcc Roma - ecco i dati : +7 - 5% i finanziamenti a famiglie e Imprese della Marsica negli ultimi 3 anni : Il ruolo di efficace supporto all'economia e alla società locale è dimostrato dai numeri, come ha sottolineato il Direttore Generale della Banca, Mauro Pastore, evidenziando che "le 8 agenzie ...

"Edilizia in crisi da dieci anni a risentirne maggiormente le microImprese" : Il consigliere regionale Andrea Costa ha fatto riferimento al Piano Casa e l'importanza che ha "rimettere in moto l'economia legata alla riqualificazione che interviene su un patrimonio già esistente"...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Montereale : “Momento duro - maggiori danni alle Imprese” : “E’ un momento duro in cui ad aver subito maggiori danni sono le imprese: la ripresa delle zone colpite dal sisma non puo’ prescindere dall’occupazione. Abbiamo visto anche dopo la seconda Guerra mondiale come le persone si sono attivate per il lavoro“: lo ha dichiarato il sindaco di Montereale (L’Aquila), Massimiliano Giorgi, a margine dell’incontro odierno con il direttore della Rappresentanza della ...

Per le Imprese italiane oltre 35 mila delocalizzazioni in 6 anni - +12 - 7% - . I dati della Cgia : Un risultato, come dimostrano i dati riportati in seguito, che non semper dà luogo ad effetti negativi per la nostra economia '. Dall'elaborazione dall'Ufficio studi della Cgia su Banca dati Ristampa ...

Gli hackers fanno più danni dei truffatori : il cybercrime è il primo crimine economico subito dalle Imprese : Le violazioni dei sistemi informatici fanno più danni delle frodi commesse dai consumatori e dell'appropriazione indebita, un tempo principali spauracchi dell'attività d'impresa quando alla voce dei '...

Allarme CNA - In Abruzzo in 5 anni perse oltre 4200 Imprese artigianali : Pescara - "Ogni chiusura è un danno economico per il territorio, ma anche una perdita di saperi, competenze e mestieri. Abbiamo avanzato una serie di proposte alla Regione, che però non ha investito neanche un euro sui nostri progetti per rilanciare l'artigianato". Con queste parole Savino Saraceni, presidente regionale di Cna, lancia l'Allarme sulla crisi del comparto in Abruzzo, certificata dallo studio compiuto ...

Ponte sullo Stretto e la coalizione delle “larghe Imprese”. Berlusconi 17 anni dopo : “Priorità”. E il Pd ora è d’accordo : Prima cosa da fare per la Sicilia: il Ponte sullo Stretto. Berlusconi è tornato per davvero, con il pacchetto all-inclusive e dentro c’è anche la mega-infrastruttura che dovrebbe collegare Reggio Calabria a Messina. Nel frattempo c’è chi ha voluto portare avanti la sua eredità durante i governi delle intese medio-larghe di questi anni: Angelino Alfano e, soprattutto, Renzi e i renziani. Ma ora Berlusconi si riprende quello che è ...