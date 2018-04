Imbalsamata viva per errore | formalina al posto di soluzione salina | muore donna a 28 anni

Formaldeide nel corpo - Imbalsamata viva per un errore medico non ha avuto scampo Video : Può accadere anche questo: l'impossibile, l'impensabile. Una fine orrenda, da film degli orrori, è capitata a Ekaterina Fedyaeva, giovane donna russa. Aveva solo 27 anni ed è #morta dopo due giorni di atroce agonia a to di un assurdo errore medico. Anziché una soluzione fisiologica, le è stata iniettata nelle vene #Formaldeide, la sostanza che serve per imbalsamare cadaveri. La donna era ricoverata in un #Ospedale di Ulyanovsk, la sua citta' ...

Formaldeide nel corpo - Imbalsamata viva per un errore medico non ha avuto scampo : Può accadere anche questo: l'impossibile, l'impensabile. Una fine orrenda, da film degli orrori, è capitata a Ekaterina Fedyaeva, giovane donna russa. Aveva solo 27 anni ed è morta dopo due giorni di atroce agonia a seguito di un assurdo errore medico. Anziché una soluzione fisiologica, le è stata iniettata nelle vene Formaldeide, la sostanza che serve per imbalsamare cadaveri. La donna era ricoverata in un ospedale di Ulyanovsk, la sua città ...

