Il video di un cecchino israeliano diventato virale dopo le proteste di Gaza

Israele - inchiesta su video del cecchino : 16.15 L'esercito israeliano ha assicurato un' accurata inchiesta sul video che mostra soldati esultare dopo che un cecchino ha sparato a un palestinese disarmato alla frontiera di Gaza. Girato attraverso il mirino di un fucile, il video mostra l'uomo avvicinarsi alla barriera. Il cecchino aspetta per la presenza di un bambino, poi spara, colpendo il palestinese. Seguono grida di giubilo: "Wow che video!", "Un video legendario!". Il ministro ...

Israele - cecchino uccide palestinese disarmato e i commilitoni esultano. Il video finisce in rete - il ministro : “Meriterebbe medaglia” : Il ministro alla Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, ha elogiato il soldato che era stato ripreso in un video mentre sparava a un palestinese sul confine con Gaza, venendo acclamato dai militari intorno a lui, che insultavano anche l’uomo colpito. Per Lieberman, “il cecchino dovrebbe ricevere una medaglia, e chi ha filmato dovrebbe essere retrocesso”, ha affermato il ministro ai giornalisti. L’esercito di Israele ha confermato ...

In un video di dicembre 2017 si vede un cecchino israeliano sparare a un manifestante palestinese ed esultare : Le immagini sono registrate attraverso il mirino del fucile di precisione. Dura poco più di un minuto e mostra i momenti in cui un cecchino dell'esercito israeliano colpisce e ferisce alla gamba un manifestante palestinese. I fatti risalgono al 22 dicembre scorso (e non alle recenti proteste, come avevano rilanciato molti utenti sul web) e sono accaduti a Kissufim, un'area in prossimità della Striscia di Gaza.Nel video si sentono i ...