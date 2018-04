Il video di Despacito di Luis Fonsi rimosso da YouTube | 5 miliardi di views cancellate da

Due hacker fanno sparire il video di Despacito da YouTube : Si chiamano Prosox e Kuroi’sh i due hacker che hanno eliminato diversi video da YouTube. Sono spariti, tra gli altri, Chantaje (Shakira), Wolves di Selena Gomez, Hotline Bling di Drake e Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee che aveva ben 5 miliardi di visite. @YouTube Its just for fun i just use script “YouTube-change-title-video” and i write “hacked” don t judge me i love YouTube <3 — Prosox (@ProsoxW3b) 10 aprile ...

DESPACITO È IL video PIÙ VISTO DI SEMPRE SU YOUTUBE/ Oltre 5 miliardi di views per la canzone dei record! : Con Oltre 5 miliardi di visualizzazioni, DESPACITO è la canzone più cliccata su YOUTUBE, dove è riuscita a superare "See You Again" di Wiz Khalifa e e "Shape of You" di Ed Sheeran(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:11:00 GMT)

Luis Fonsi : “Despacito” è il primo videoclip a raggiungere i 5 MILIARDI di view su YouTube : Passano i mesi e le stagioni, ma Luis Fonsi e Daddy Yankee con la loro “Despacito” continuano a infrangere record su record. [arc id=”88c68708-d996-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Con l’ultimo in ordine di tempo hanno addirittura superato se stessi: dopo aver raggiunto i 4 MILIARDI, ora “Despacito” ha superato i 5 MILIARDI di visualizzazioni su YouTube. Si tratta di una cifra da capogiro: è la prima volta che ...

Suonano 'Despacito' su un pianoforte di 7 metri : il video impazza sui social : Su Facebook sta impazzando un video realizzato e condiviso sul gruppo pianoforte Gigante, di Ferrara, in...

Suonano 'Despacito' sul piano gigante : virale il video made in Italy : E' ormai virale il video, condiviso su Facebook dal gruppo pianoforte gigante, di Ferrara, che si esibisce suonando su un pianoforte gigante, lungo 7 metri, la hit 'Despacito'. Più di tre milioni di ...

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 canta e balla Despacito e ‘desnuda’ Michelle Hunziker (video) : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 ha dimostrato di non essere solo un bravo attore, ma di cavarsela anche nei panni del conduttore. Durante la prima serata del Festival, l'ex interprete del Libanese di Romanzo Criminale, che vedremo presto al cinema con A casa tutti bene di Gabriele Muccino, si è confermato mattatone della kermesse, esibendosi da una serie di medley di alcuni grandi successi sanremesi, fino agli sketch con Michelle Hunziker e ...