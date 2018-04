Il Viaggio di Goethe | Vienna Cammarota alla volta della Sicilia

meteoweb.eu

: #DaySicilia Non nuova a imprese del genere, la quasi settantenne #ViennaCammarota ripercorre l'itinerario del dramm… - daysicilia : #DaySicilia Non nuova a imprese del genere, la quasi settantenne #ViennaCammarota ripercorre l'itinerario del dramm… - lucianomirone : GUIDA DI 68 ANNI RIPERCORRE A PIEDI IL VIAGGIO DI GOETHE - mezza_parola : #news “Sicilia chiave di tutto” , viaggio sulle orme di Goethe per guida escursionista di La Sicilia… -

(Di martedì 10 aprile 2018) “Annuncio che ripartirò per ildi Wolfgang. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcheròdi Palermo. Attraverserò tutta laa piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stessovide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi tutto ilfatto dallo scrittore tedesco Wolfgang, soffermandosi con la stampa a margine del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche conclusosi a Gambarie, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte.è partita il 28 Agosto del 2017 da Karlovy Vary, cittadina termaleRepubblica Ceca, alle porte di Praga, dquale il 3 Settembre del 1786,partì descrivendo luoghi ed emozioni in quello che ...