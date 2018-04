Il tribunale | Via il Tutor dalle autostrade La replica | resta ma con un

Alluvione 2013 - Sardegna il tribunale dà il via libera ai lavori : Il tribunale di Nuoro ha autorizzato la Provincia ad avviare i lavori per la messa in sicurezza del ponte di Oloe’, sulla strada provinciale 46 tra Oliena e Dorgali, messo sotto sequestro dai giudici dello stesso tribunale – su richiesta della Procura – nel febbraio 2017 dopo il cedimento di una campata. Il ponte era crollato in occasione della tragica Alluvione del 2013, quando aveva inghiottito l’auto in cui e’ ...

Dopo il successo ottenuto da American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace e le polemiche che hanno travolto la serie, Ryan Murphy gongola dopo la vittoria in Tribunale per via di un'altra sua serie, Feud. La prima stagione dello show antologico targato FX ha raccontato la "faida" tra le due mitiche attrice Bett e Joan ma includendo anche una serie di personaggi dell'epoca e raccontandoli (seppur di striscio) sul piccolo schermo. La ...

New York - Se in Florida passa una legge sulla restrizione delle armi da fuoco, forse allora qualcosa sta davvero cambiando negli Stati Uniti. Il governatore repubblicano, Rick Scott, ha firmato ieri ...

Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico "deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti". Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...

'Infondatezza della notizia di reato'. La sindaca su Fb: 'Cancellati più di un anno di schizzi di fango' - "Infondatezza della notizia di reato. Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato ...

Virginia Raggi archiviata dal tribunale di Roma per la nomina di Romeo : "Infondatezza della notizia di reato. Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato più di un anno di schizzi di fango, ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi postando su Facebook la decisione del Tribunale di Roma - sezione giudice per le indagini preliminari - in cui si "dispone l'archiviazione del ...

Il tribunale di Milano ha rinviato alla Corte Costituzionale le accuse a Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani : Il tribunale di Milano ha deciso che le accuse a Marco Cappato per il suicidio di Fabiano Antoniani, noto anche come DJ Fabo, dovranno essere valutate dalla Corte Costituzionale, alla quale ha rinviato il caso. La richiesta era stata avanzata The post Il tribunale di Milano ha rinviato alla Corte Costituzionale le accuse a Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani appeared first on Il Post.