Il terzo nome del Colle

Taekwondo - German Open 2018 : Vito Dell’Aquila fenomenale! Che dominio ad Amburgo! terzo posto per Martina Corelli - due podi anche tra i Junior : Fenomenale Vito Dell’Aquila. Il 17enne enfant prodige del Taekwondo domina nel German Open 2018, portando a casa una vittoria schiacciante nella categoria -54 kg e bissando il trionfo conseguito di recente nell’Egypt Open. Dell’Aquila ha prevalso nel primo turno ad Amburgo contro l’atleta di Taipei Hao Chen Hsu, sconfitto 33-13, per poi ripetersi con un netto 28-0 in semifinale contro il tedesco Daniel Chiovetta e ...

Camere : bivio Pd se scheda bianca o nome di bandiera dal terzo voto : Il Pd deve votare scheda bianca anche al terzo scrutinio o presentare un proprio candidato al Senato, come Luigi Zanda o Emma Bonino. E' su tale quesito che si sta discutendo tra i Dem in queste ore, ...

Presidenze - patto tra Salvini e Di Maio. Premiership : c’è l’ipotesi terzo nome : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato al massimo sabato. Berlusconi stretto in un angolo: «Perché Luigi non mi chiama?»

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla premiership. E spunta l’ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...

“Ecco il nuovo Royal Baby” : sesso e nome del terzo figlio di Kate Middleton e William. I dettagli del lieto evento che sta appassionando il Regno Unito : Ancora un mese al grande evento, quello che ogni suddito britannico degno di questo nome attende ormai trepidante. Fra una trentina di giorni, infatti, verrà alla luce il Royal Baby numero tre, allargando così ulteriormente la famiglia più seguita, spiata e chiacchierata del Regno Unito. Proprio perché siamo in Gran Bretagna, nazione dove pronostici e azzardo sono all’ordine del giorno non solo quando si parla di sport, è già ...

Benvenuto Marzo 2018 : oggi inizia la Primavera Meteorologica - ecco da cosa deriva il nome del terzo mese dell’anno : Anche Febbraio 2018 è terminato ed ora inizia il mese di Marzo 2018: ma perché il terzo mese dell’anno si chiama così? Il nome deriva dal latino Martius: il mese era dedicato al dio romano Marte, divinità del raccolto primaverile e della guerra, attività alle quali era adibito il mese. Era il primo mese nell’antico anno romano, è il primo della Primavera nell’emisfero boreale e dell’autunno nell’emisfero australe. ...

Kate e William. È già toto nome sul terzo royal baby : Mentre sale l’attesa per il royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, che sarà celebrato il prossimo 19 maggio a Windsor, gli osservatori reali hanno ripreso a spostare l’attenzione sul pancione di Kate Middleton, che fra meno di due mesi partorirà il suo terzo figlio. E come era già successo per i primi due, anche in questo caso impazza già il toto nome. LEGGI ANCHEKate Middleton e William, il meglio del tour tra i ...

50 Sfumature di Rosso/ Il terzo capitolo al cinema : sarà l'ultimo? Il fenomeno con Mr Grey "in calo" : 50 Sfumature di Rosso, al cinema il terzo capitolo della saga con Christian Grey e Anastasia Steele. sarà quello conclusivo? fenomeno in calo per i box office.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 19:00:00 GMT)

Il terzo figlio di Messi si chiamerà Ciro : ecco il motivo di questo nome italiano [FOTO] : Lionel Messi presto diventerà papà per la terza volta. Dopo Thiago e Mateo, la moglie della ‘Pulce’, Antonella Roccuzzo, è al 7° mese di gravidanza e a breve darà alla luce il terzogenito della coppia, un altro maschio. Attraverso una story su Instagram il fuoriclasse argentino ha annunciato quale sarà il nome del suo terzo figlio: Ciro Messi, un nome che ha scatenato l’ironia di molti italiani sul web. Molti hanno pensato che ...