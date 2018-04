Il terremoto nel maceratese è ancora sequenza del sisma di Accumoli

huffingtonpost

: #Terremoto di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata - SkyTG24 : #UltimOra #Terremoto nel maceratese, crollato piccolo campanile della chiesa di Muccia #canale50 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 nel Maceratese #terremoto -

(Di martedì 10 aprile 2018) Una scossa diè stata avvertita dalla popolazione in provincia di Macerata. Dai dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ildi magnitudo 4.7 poi ritarata a 4.6 è stato registrato tra i Comuni di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana alle 05.11. Dalle prime verifiche effettuate al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose a parte il crollo del piccolo campanile della chiesa del '600 Santa Maria di Varano.In seguito alla scossa, Trenitalia ha deciso di sospendere la circolazione ferroviaria sulla linea Civitanova-Albacina per accertamenti tecnici.Ilnel, come gli eventi avvenuti avvenuti negli ultimi giorni in questa zona, "ricadono nell'area dellasismica iniziata il 24 agosto 2016 con l'evento di magnitudo Mw 6.0 avvenuto nei pressi di Amatrice e(Ri) e culminato con l'evento ...