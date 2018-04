Il suicidio di Giada | la ragazza che finse di laurearsi | le ore prima del volo

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) C'era tutta la sua famiglia per festeggiarla. Erano arrivati dal Molise per sostenerla nell'ultima tappa universitaria: il giorno della laurea. Ma quel traguardo non è mai stato tagliato da, unadi 26 anni che ieri ha deciso di farla finita. Alla laurea, infatti, mancavano ancora altre tappe, altri esami. Perchési è suicidata? Non ha avuto il coraggio di dire ai genitori che le mancava ancora molto tempodi finire il suo percorso di studi in Scienze naturali. Loro, mamma e papà insieme al fratello arrivati da Isernia, erano già seduti in aula mentre aspettavano la discussione della tesi della famiglia. 'Era già tutto pronto - ha raccontato uno dei candidati ai primi cronisti arrivati sul posto - eravamo tutti con il vestito scelto apposta per l’occasione, i parenti avevano già portato spumante e pasticcini, i fasci di fiori, le corone d’alloro, i cappelli con ...