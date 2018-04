Il sito anti bufale Butac è tornato online | e le cause che lo hanno fatto oscurare

Il sito anti bufale Butac è tornato online (e le cause che l'hanno fatto oscurare) : Il sito anti-fake news “Bufale un tanto al chilo” è tornato online dopo essere stato oscurato per sequestro preventivo lo scorso 6 aprile. Lo ha annunciato il fondatore di BUTAC Michelangelo Coltelli in un post: “Ero convinto che si sarebbe risolto. Non credo che BUTAC sia un luogo pericoloso, è vero che non pratico troppa moderazione nei commenti, ma quando necessario abbiamo bannato, quando richiesto abbiamo ...

Bologna - di nuovo online il sito «antibufale» Butac.it : Il sito anti bufale era stato oscurato venerdì scorso dalla polizia postale dell'Emilia Romagna, su ordine del gip del Tribunale di Bologna dopo la richiesta del pm Augusto Borghini. Tutto era partito ...

Butac.it - sito anti-bufale di nuovo online. Era oscurato per la querela di un medico : Il sito web Butac.it – Bufale un tanto al chilo – da martedì mattina è di nuovo online. Il 6 aprile scorso era stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura di Bologna, con un’operazione svolta dalla polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia-Romagna, per via di una querela per diffamazione presentata dall’oncologo di Brindisi Claudio Pagliara. In seguito al provvedimento, il fondatore del portale ...

Sigilli su Butac.it - il sito antibufale sotto sequestro per querela : Lo spazio web oscurato dalla procura di Bologna dopo una querela per diffamazione. Solidarietà sui social al gestore Michelangelo Coltelli

La procura di Bologna dissequestra il sito antibufale Butac : ... riconducendo il provvedimento di sequestro ai necessari canoni di proporzionalità invocati da più parti, anche da rappresentanti del mondo della politica e del giornalismo, salvaguardando così la ...

Butac.it - il sito anti-bufale oscurato dalla polizia per la querela di un medico : “sito web sottoposto a sequestro preventivo“. Così si legge sull’homepage di Butac.it, Bufale un tanto al chilo, il sito che dal 2013 si occupava di smentire fake news in circolazione su internet. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Bologna, è arrivato dopo la querela per diffamazione da parte di un medico oncologo che promuove la medicina olistica. E che, spiega l’Ansa, andava spesso in onda sul ...

Sequestrato sito anti bufale - è rivolta sui social : Bloccato dalla Polizia Postale il blog bufaleUnTantoAlChilo per la denuncia di un medico olistico, il fondatore: “decisione esagerata”

Butac.it inaccessibile - "sequestro preventivo" per il sito antibufale - : Il provvedimento è stato disposto della Procura di Bologna. Il fondatore Michelangelo Coltelli spiega che è conseguenza di una querela per diffamazione presentata da un medico per un articolo ...

Butac.it inaccessibile - “sequestro preventivo” per il sito antibufale : Butac.it inaccessibile, “sequestro preventivo” per il sito antibufale Il provvedimento è stato disposto della Procura di Bologna. Il fondatore Michelangelo Coltelli spiega che è conseguenza di una querela per diffamazione presentata da un medico per un articolo pubblicato online nel 2015 Parole chiave: ...

Il sito anti bufale Butac è sotto sequestro : (Immagine: Butac.it) La Polizia postale e delle comunicazioni ha posto sotto sequestro il sito Butac.it, così come disposto dalla procura di Bologna. Oggetto del contendere una querela relativa a un articolo pubblicato nel 2015 in cui veniva criticato l’operato di un oncologo che elogiava la medicina olistica. Michelangelo Coltelli, anima del sito di debunking, è stato contattato da NextQuotidiano e ha rilasciato una dichiarazione stringata: ...

Butac - sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo/ Querela “blocca” sito anti bufale : social in rivolta : Butac, sequestro preventivo per bufaleUnTantoAlChilo: una Querela per diffamazione “blocca” sito anti bufale e sui social scoppia la rivolta. Le ultime notizie sulla vicenda(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Sigilli su Butac.it - il sito antibufale sotto sequestro per querela : Lo spazio web oscurato dalla procura di Bologna dopo una querela per diffamazione. Il gestore Michele Coltelli si dice pronto a fare ricorso

Sapevate che la UE ha un sito anti-bufale? : Si chiama "EUvsDisinfo" e si occupa soprattutto di smontare la propaganda russa, ma tre giornali olandesi gli hanno fatto causa e hanno ottenuto ragione The post Sapevate che la UE ha un sito anti-bufale? appeared first on Il Post.

"Uno shock anche in musica - quello Strauss mi ha segnato". Intervista al compositore Franco Piersanti su 2001 Odissea nello spazio : "2001: A Space Odyssey", un titolo e un film che sono leggenda. Cinquanta anni fa, il 2 aprile del 1968, veniva presentato in anteprima a Washington e da allora, quella pellicola ricordata spesso per le sue atmosfere rarefatte, asettiche e incorporee, non ha smesso mai di piacere tanto da diventare una pietra miliare del cinema. Il merito va al suo "creatore", il regista Stanley Kubrick, che la realizzò sulla base di una sceneggiatura ...