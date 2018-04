Il Segreto : la fuga romantica di Beatriz con Aquilino e i sospetti di Julieta : Continuano le vicende dei vari protagonisti della celebre e amatissima soap spagnola Il Segreto , che da molti anni appassiona milioni di telespettatori italiani con le sue storie. Per questa settimana i fatti principali che coinvolgeranno gli abitanti di Puente Viejo riguarderanno soprattutto la giovane Beatrice Dos Casas che, delusa dal comportamento di Matias, finirà per assecondare le richieste del suo corteggiatore Aquilino , alimentando i ...

Il Segreto - la fuga di Julieta : anticipazioni trame da lunedì 9 a venerdì 13 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto , ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 9 aprile a venerdì 13 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: I sensi di colpa di Prudencio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo - fuga d'amore alla Maldive : "Il Segreto è saper ridere insieme... ?? #ihoh" : BAHAMAS ? Per la coppia formata da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono inseguite per mesi voci di crisi. Dopo la perdita del loro primo bimbo infatti sembrava che li due si fossero...

Il Segreto : Francisca braccata - Cristobal in fuga - Matias bugiardo per amore Video : Nuove anticipazioni de #Il Segreto arrivano a scaldare gli animi degli affezionati della soap. Dopo tanta attesa, finalmente Camila e Belen si riabbracceranno grazie all'impegno di Nicolas. Nonostante l'affetto mai sopito e la tenerezza della bimba, Hernando non pare essere così contento della nuova arrivata. Cristobal, dopo essere riuscito a fuggire, si impegnera' ad architettare nei minimi dettagli una fine esemplare per Francisca Montenegro. ...