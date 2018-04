Il Segreto Anticipazioni settimanali | Camila incinta | Aquilino sempre più vicino a

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018: Francisca dice a Prudencio che permetterà a Julieta di affittare una delle sue proprietà, ma durante la notte la fa distruggere da Mauricio. Hernando e Nicolas si chiariscono e recuperano la loro amicizia. Aquilino approfitta del prestito fatto a Hernando per metterlo alle strette. Prudencio porta Julieta a vedere la nuova casa in cui alloggerà con sua nonna, ma i ...

Il Segreto : CANDELA perdona VENANCIA ma c’è da fidarsi? [Anticipazioni] : Nell’arco delle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto, i telespettatori italiani avranno occasione di familiarizzare con il volto di VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera di CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): madre di Ricardo Arias (Alain Hernandez), il primo marito della pasticciera, l’anziana arriverà a Puente Viejo in uno stato di salute piuttosto precario e, in più di una circostanza, ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 9 al 14 aprile 2018 : Molto movimentate le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap iberica il Segreto. Le anticipazioni di questa settimana mostrano la scomparsa di Julieta, che distrutta dal dolore per la perdita della figlia Ana, non sarà nemmeno in grado di partecipare al suo funerale. Camila, intanto, sta vivendo dei momenti molto particolari, da un lato il marito è ricorso ad un usuraio e dall’altro una notizia la sta seriamente preoccupando, di ...

Il Segreto - anticipazioni : Prudencio vuole costituirsi : Il Segreto Gli echi del grave incendio che ha ucciso la figlia di Julieta si sentono ancora a Puente Viejo, e provocano tanti rimorsi. A pentirsi per gli errori commessi sono in particolare Prudencio, che intende costituirsi, e Mauricio, mentre ad andare avanti normalmente, anzi a tentare di insabbiare tutto, è la solita donna Francisca. A seguire le anticipazioni complete di tutte le puntate de Il Segreto che andranno in onda nei prossimi ...

Anticipazioni Il Segreto - 9-14 aprile : un bacio appassionato : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: una bella notizia per Camila Il Segreto va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5 e la prossima settimana ci dovrebbe essere anche la puntata serale venerdì 13 aprile. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 14 aprile svelano che terrà ancora banco la vicenda della povera Ana. La figlia di Julieta è morta nell’incendio appiccato da Prudencio e Mauricio per mandare via gli ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : la figlia di Marcela e Matias scompare Video : anticipazioni spagnole #Il Segreto shock. Dopo il ritrovamento di Carmelito, rapito da Venancia e poi adottato da Irene, una delle new entry delle prossime puntate della soap opera, anche la figlia di Matias e Marcela scomparira' nel nulla. Siamo di fronte ad un nuovo rapimento? Ecco che cosa accadra'. Il Segreto puntate Spagna: Marcela e Matias, il destino crudele La storia di Marcela e Matias non è iniziata certo nel migliore dei modi. La Del ...

Il Segreto - la fuga di Julieta : anticipazioni trame da lunedì 9 a venerdì 13 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 9 aprile a venerdì 13 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: I sensi di colpa di Prudencio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 Aprile 2018 : Hernando nei guai : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Camila rivela a Hernando di essere incinta Nuove puntate ricche di colpi di scena ci attendono nel corso della prossima settimana de Il Segreto. A Punte Viejo è aria di cambiamento. Los Menantiales non sembra riuscire ad incrementare le vendite e questo fa sì che Hernando si indebiti sempre di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 Aprile 2018: Hernando nei guai proviene da Gossip e ...