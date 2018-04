Il ruolo del genitore non è facile ma si può educare con empatia

Inter - Zanetti : 'Mourinho era il nostro condottiero. Il ruolo del capitano? Parlare poco e dare l'esempio' : Una lunga vita all'Inter, da calciatore prima e da dirigente adesso. Dal 1995 al 2014, quasi 20 anni in nerazzurro per Javier Zanetti. Con tanti successi, soprattutto nell'era Mourinho. ...

Infarto e ictus - il ruolo dell'aglio nella prevenzione : si può mangiarne anche un estratto : L'aglio? Croce e delizia. La croce, ovviamente, è l'alito puzzolente di chi ne mangia in quantità. La delizia, al contrario, sono le proprietà benefiche per il cuore: è un vero toccasana per ripulire le pareti delle arterie dalle placche di grasso. L'alimento, insomma, riduce il rischio di Infarto e

Director di Overwatch : "il matchmaking specifico per ogni ruolo rovinerebbe la natura stessa del gioco" : I giocatori più navigati di Overwatch lo sapranno, riuscire a comporre una squadra ben bilanciata è uno degli elementi chiave per arrivare alla vittoria della partita. Spesso però gli utenti sono tentati di selezionare l'eroe con cui si trovano meglio, piuttosto che fare un passo indietro e prendere il giusto personaggio in base alla composizione della propria squadra.Per questo, una buona parte della community chiede da tempo l'implementazione ...

Il ruolo della Svizzera nella risposta europea : I reportage della CNN su detenuti africani venduti nei mercati libici degli schiavi, diffusi alla fine dello scorso anno, hanno infatti provocato un'ondata di shock in tutto il mondo e spinto l'...

Giornata Mondiale dell’Autismo : “Alle famiglie il ruolo più delicato - non lasciamole sole” : “Oggi è la Giornata Mondiale dell’autismo. Desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutti gli educatori, i volontari e gli operatori che ogni giorno affrontano insieme a tanti ragazzi percorsi di crescita, con sensibilità e competenza. È importante che siano avviati, fin dalla tenera età, programmi pedagogici che consentano di comprendere le potenzialità e di sviluppare le inclinazioni di chi è affetto da autismo. Fondamentale ...

Romano Prodi si tira fuori da un ruolo attivo per la formazione del Governo : "Né contatti - né trattative" : Romano Prodi in pressing per un Governo della Consulta sostenuto da M5S e Pd? Il Professore smentisce categoricamente di avere un ruolo in questa fase di negoziato politico.Dopo la lettura del retroscena della Stampa, secondo cui a un Governo della Consulta "ragionano anche alcune grandi figure di riferimento che con discrezioni e senza apparirestanno spingendo pezzi di Pd in quella direzione. Nelle conversazioni - scrive il quotidiano torinese ...

La bravura dell'attore Maurizio Aiello nell'interpretare un ruolo negativo Video : In questo nuovo anno abbiamo assistito al ritorno [Video] del personaggio di Alberto Palladini interpretato dall'attore napoletano Maurizio Aiello. Bisogna sottolineare la bravura dell'attore nell'interpretare un personaggio negativo e complesso: Alberto Palladini si è sempre caratterizzato per la sua capacita' di creare pericoli ai suoi avversari ed è passato dalla grande ricchezza alle ristrettezze economiche. Il suo rapporto con il fratello ...

Il ruolo del Pd nella formazione del Governo : Per ora il partito del 18% si riposa, e si gode lo spettacolo dei due litiganti. In attesa di capire come giocare

Alzheimer - scoperto meccanismo che “attacca” la memoria/ Il ruolo della dopamina nella perdita dei ricordi : Alzheimer, scoperto meccanismo che “attacca” la memoria. Il ruolo della dopamina nella perdita dei ricordi, le ultime notizie sui risultati dell'importante studio di due ricercatori italiani(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Steve Smith - capitano della Nazionale australiana di cricket - è stato sospeso un anno per il ruolo avuto nella manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica : Il capitano della Nazionale australiana di cricket Steve Smith è stato sospeso per un anno dalla federazione australiana in seguito allo scandalo della manomissione della palla da gioco avvenuto durante la partita delle Test Series contro il Sudafrica. Il vice The post Steve Smith, capitano della Nazionale australiana di cricket, è stato sospeso un anno per il ruolo avuto nella manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica appeared ...

Alzheimer - scoperto il meccanismo che blocca la memoria : confermato il ruolo delle cellule che producono dopamina : Questo è il primo studio al mondo che è riuscito a dimostrare questo collegamento negli esseri umani'. Venneri e il co-autore Matteo De Marco hanno acquisito risonanze magnetiche a 3Tesla di 51 ...

Un articolo sulla drepanocitosi aiuta a capire il ruolo delle mutazioni sia nel contrastare le malattie - che nel provocarle : Un articolo, pubblicato sul quotidiano New York Times, ricostruisce la storia della drepanocitosi che è utile per capire come la stessa mutazione di geni che riesce a contrastare una malattia è anche causa di un’altra. La storia della drepanocitosi comincia 7300 anni fa in quello che oggi è il deserto del Sahara, ma che, all’epoca, era un’area ricca di boschi, laghi, fiumi e savane. Le tribù che vivevano in quelle terre vivevano di pesca e di ...