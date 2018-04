Il punto alto della felicità

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : le parole degli azzurri dopo il trionfo. Windisch : “Il biathlon italiano ha raggiunto il punto più alto” : Un trionfo straordinario, il primo nella storia della specialità: la staffetta mista azzurra è andata a vincere in Coppa del Mondo a Kontiolahti nel pomeriggio italiano . Andiamo a vedere leggere le parole dei protagonisti nel post gara alla FISI: c’è tanta esaltazione, com’è giusto che sia dopo un’impresa simile. Lukas Hofer: “Sono riuscito a fare una bella gara e quando sono uscito dal poligono in piedi mi sono detto: ...

Salto femminile - Lara e Manuela Malsiner : “Gestire la tensione sarà un punto chiave. La medaglia? Sarebbe un sogno - magari a Pechino 2022” : ESCLUSIVA OA SPORT – Sorelle olimpiche, sorelle d’Italia, sorelle con in comune la passione per il Salto con gli sci. Manuela (classe 1997) e Lara (classe 2000) saranno le rappresentanti azzurre nel Salto femminile. Per entrambe, quelli di PyeongChang 2018 saranno i primi Giochi Olimpici, un’occasione per accumulare esperienza e assaggiare l’atmosfera a cinque cerchi e debuttare in una gara che, rispetto a quelle di Coppa ...