Il primo hotel di lusso nello spazio aprirà nel 2022

(Di martedì 10 aprile 2018) Probabilmente per i primi tempi non sarà possibile prenotare attraverso Booking.com e gli altri portali specializzati ine affini. Ma con il tempo, tutto potrebbe succedere. La società americana Orion Span ha ufficialmente annunciato di voler trasformare la propria Aurora Station, una stazione spaziale di 10 metri x 4,2 in totale, neldia 320 km di distanza dalla superficie terrestre. Con il lancio in orbita previsto per il 2021 e l’apertura ufficiale ai clienti nel. L’impareggiabile soggiorno – presentato nel video della Nbc che trovate qui sotto – sarà disponibile in pacchetti da 12 giorni per 4 persone, a un costo di 9,5 milioni di dollari a testa. Circa 792 mila dollari a notte, per intenderci. Prima della partenza, gli ospiti dell’Aurora dovranno affrontare un corso di preparazione di circa 3 mesi per imparare le nozioni base di ...