Il primo anno di Oval | l' app che avvicina gli under45 alla finanza

Virgin Galactic - primo volo supersonico. Un successo. Così si visiteranno i pianeti : Gli sforzi di Richard Branson per migliorare il suo velivolo con sistemi di sicurezza in grado di prevenire incidenti e imprevisti sono stati ripagati..

Come hanno letto i quotidiani il primo giro di consultazioni al Quirinale : Il quale fa notare, tra una riga e l'altra, che i tempi sono cambiati, e che una legge proporzionale richiede ed impone la mediazione della politica. Nessuno può fare da solo, nessun partito è un'...

Come hanno letto i quotidiani il primo giro di consultazioni al Quirinale : È il momento della svolta? A leggere i titoli dei siti sì, a leggere gli articoli dei quotidiani non tanto. Sergio Mattarella rimanda tutti, e fissa la data degli esami di riparazione per giovedì prossimo, e se qualcuno manda a intendere che i compiti già sono fatti, e la soluzione della crisi vicina, a guardar bene si capisce che di grande ottimismo si tratta. La legge elettorale impone mediazione, scrive il ...

Il mio primo giorno in Senato - al cospetto delle fiere che hanno azzannato il Paese : Ad un mese dalle elezioni sono riuscito, finalmente, a dedicare l’intera mattinata a girare tra i banchi del mercato e ad ascoltare. In realtà non ho mai smesso di ascoltare dato che sono persuaso dall’idea che se si vuole essere portavoce prima di tutto bisogna saper ascoltare. Diffido da quei politici o presunti tali che parlano al popolo e non lo ascoltano. La voce che ho sentito unanime è stata quella di formare un governo. In ...

4 cose sul primo anno da mamma che avrei voluto che mi dicessero : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo.Naturalmente niente avrebbe potuto prepararmi a quella gioia euforica, travolgente e assonnata che è il primo anno da genitore. Tranne, be', lo sapete, i social media straripanti di selfie delle tre di notte di mamme ancora sveglie, di diatribe sul metodo Ferber e sullo svezzamento, di lamentele per l'ultimo giorno di maternità. Per ...

primo Maggio. A Prato quest'anno la festa del lavoro. Al centro la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro : ... sono fattori evidenti di quanto ci sia necessità di porre il tema della tutela della salute e sicurezza al centro dell'attenzione del mondo del lavoro. A dieci anni, poi, dall'emanazione del Dlgs n.

Migranti : intesa Israele-Onu per 16'250 - 6000 in primo anno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Igor - un anno dopo arriva il primo indennizzo per l'assassinio di Davide Fabbri : Budrio, 1 aprile 2018 - E' la sera del primo aprile 2017 : Norbert Feher, alias Igor il russo , fa il suo ingresso nel bar della Riccardina a Budrio , gestito da Davide Fabbri . Appena entrato nel ...

“Signora la sua schiena…”. Anni terribili : poi l’amara verità. Partorisce il suo primo figlio e da quel momento la vita diventa un incubo. Dopo approfondite analisi viene fuori il motivo assurdo : “I medici mi hanno rovinata” : Dolori alla schiena lancianti, per ben 14 Anni Amy Bright, una donna di 41 Anni di Jacksonville, in Florida (Usa) ha sofferto terribilmente senza capire il perché. Nessuna cura riusciva a porre fine a quel dolore cronici fino a quando non è emersa la sconcertante verità. Tutto è iniziato nel 2003 quando la donna ha dato alla luce il suo primo figlio, Jacob. Il parto era andato bene, tuttavia, circa due mesi Dopo, Amy ha iniziato ad ...

Morte Davide Astori - il primo compleanno di Francesca Fioretti senza di lui. La showgirl ha appena compiuto 33 anni in un silenzio così doloroso da togliere il fiato : La Morte di Davide Astori, il calciatore capitano della Fiorentina morto per un arresto cardio-circolatorio nella sua camera di albergo di Udine, città dove la sua squadra, di lì a poco, si sarebbe incontrata con l’Udinese, ha sconvolto tutti. Astori era giovanissimo. Ed era sano. Si sottoponeva costantemente a controlli medici e non sembra possibile sia potuto accadere realmente. Aveva solo 31 anni. E una vita davanti. Una vita che avrebbe ...

Brexit un anno dopo - primo bilancio per l'economia britannica : LONDRA - Brexit è esattamente a metà del guado: un anno fa la premier Theresa May dopo molti tentennamenti decise di invocare l'articolo 50 dei Trattati, facendo scattare il conto alla rovescia verso ...

Il Cina hanno inaugurato il primo distributore automatico di auto : (Foto: TechCrunch) L’accordo tra Alibaba e Ford per la vendita di auto online era arrivato alla fine del 2017. E, insieme a quello, l’annuncio della realizzazione di un distributore automatico di auto (non il primo per Alibaba) in Cina. Ora il progetto è diventato realtà. Il Super Test-Drive Center, così si chiama, è stato aperto a Guangzhou. È completamente automatico e funziona attraverso l’app Tmall. Lo scopo è permettere ai clienti di ...

Milano : in servizio il primo bus elettrico - saranno 1.200 entro il 2030 : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – La conversione all’elettrico della flotta di bus Atm a Milano è cominciata. E’ entrato in servizio il primo bus elettrico dei 25 ordinati per questo’anno, per un investimento di 14 milioni di euro. I prossimi dieci saranno consegnati a metà aprile ed entreranno tutti in servizio sulla linea 84 che percorre la tratta San Donato M3 – Largo Augusto. L’obiettivo più a breve termine è ...