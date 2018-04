ilfattoquotidiano

: Il prigioniero coreano, bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poet… - MPenikas : Il prigioniero coreano, bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poet… - Cascavel47 : Il prigioniero coreano, bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poet… -

(Di martedì 10 aprile 2018)Kim Ki-duk. Il vincitore del2012 (Pietà),nelle sale italiane a cinque anni da Moebius (2013), con unestremamente e radicalmente politico come Il. Presentato oramai nel lontano settembre 2016 nella sezione collaterale “Cinema in Giardino” al Festival di Venezia l’incredibile opera di Kim pone al centro una visione post-ideologica e concretamente libertaria rispetto alla perdurante e violenta divisione tra Corea del Nord e Corea del Sud. Da un lato la dinastia dei dittatori comunisti Kim Jong-il e Kim Jong-un; dall’altro, oltre il 38esimo parallelo, l’apparentemente modernissima democrazia di Seul. Letteralmente a cavallo tra le due porzioni della stessa Corea sbuca il pescatore nord(interpretato dall’ottimo Ryoo Seung-bum) che, di prima mattina, in mezzo alla foschia, sale sulla sua barchetta per compiere il suo quotidiano ...