Il più anziano del mondo ha 112 anni | ma c' è una donna di 117

Senza migranti l'Italia sarebbe un Paese più povero e anziano - spiega Bankitalia : 'Negli ultimi venticinque anni e con ogni probabilità nel futuro, la demografia ha dato e darà un contributo diretto sensibilmente negativo alla crescita economica'. L'allarme è contenuto in un ...

Palazzo a 5 giorni dalla prima seduta : presiederà Napolitano - membro più anziano. E negli uffici l'ombra del nuovo corso M5s... : Palazzo Madama a 5 giorni dalla prima seduta della nuova legislatura, quella che venerdì comincerà lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente. prima curiosità: a presiedere sarà Giorgio Napolitano, quale presidente provvisorio del Senato, il senatore più anziano. Napolitano ha dato la disponibilità a gestire l'aula: sullo scranno più alto ci sarà lui, ex presidente della Camera, ex ...

James Ivory è il più anziano vincitore di un Oscar : Ha 89 anni ed è stato premiato per aver scritto la sceneggiatura di "Chiamami col tuo nome", tratto da un romanzo di André Aciman The post James Ivory è il più anziano vincitore di un Oscar appeared first on Il Post.

Lorenzo Berzero più anziano del Piemonte : domani 110 anni : E' di Novara, ma il suo mondo è la casa di riposo. L'estrema unzione nel 1950 Nel 1950 ricevette addirittura l'estrema unzione dopo essere stato investito da un camion. Poi invece si riprese: ...

Lo studente Erasmus più anziano del mondo studierà in Italia : Ad ottant'anni non ha esitato un secondo: si è messo in lista, è stato selezionato ed è diventato lo studente Erasmus più anziano del mondo.Lo spagnolo Miguel Castillo, che ha già tre figli e sei nipoti, nonostante un infarto alle spalle e quattro bypass ha preso armi e bagagli ed è partito per un semestre di studio in Italia. L'arzillo nonnino, ex notaio originario di Valencia, ha infatti deciso di trascorrere gli anni della pensione ...

L'atleta più anziano a PyeongChang 2018 è un finlandese di 49 anni alla sua prima Olimpiade (e ne vuole fare 8) : Ha sognato le Olimpiadi per 32 anni e a 49 ce l'ha fatta. Tomi Rantamaeki è nella squadra mista di curling della Finlandia per PyeongChang 2018 e, se il Canada non schiererà la 51enne Cheryl Bernard, al momento segnata come riserva, sarà L'atleta più anziano dei Giochi sudcoreani.Ma con una particolarità: a differenza dei "vecchietti" delle Olimpiadi che sono soliti fare a gara per battere i record di ...