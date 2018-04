Il nuovo logo di Canale 5 e del Tg5 da lunedì 16 aprile

I Retroscena di Blogo : Il nuovo pomeriggio di Rai1 e l'impegno di Caterina Balivo : Se n'è parlato in questi giorni di ciò che accadrà nel pomeriggio di Raiuno dal prossimo autunno, vediamo ora cosa c'è di concreto sui tavoli dei dirigenti Rai. Partiamo dal primo punto fermo che é la soap opera Il Paradiso delle signore. Si era parlato di una collocazione nel primo pomeriggio, alle ore 14 subito dopo il Tg1.Pare che la rete si stia orientando a far scivolare questa soap più avanti, prima di Vita in diretta. Arrivando al ...

nuovo enologo in casa Frescobaldi : per il 'Massetto' c'è Eleonora Marconi : È Eleonora Marconi il Nuovo enologo di Masseto, tra i vini rossi italiani più conosciuti e ricercati al mondo, che opererà sotto la supervisione di Axel Heinz, direttore della prestigiosa tenuta bolgherese appartenente alla famiglia Frescobaldi. Sommelier e laureata in enologia presso l'Università ...

Vodafone Happy riparte con un nuovo catalogo di premi : Vodafone annuncia sul suo sito il nuovo catalogo di premi del programma Vodafone Happy: l'accumulo di sorrisi riparte oggi, 5 aprile, e andrà avanti fino al 28 febbraio 2019, salvo eventuali proroghe. Scopriamo tutti i nuovi premi. L'articolo Vodafone Happy riparte con un nuovo catalogo di premi proviene da TuttoAndroid.

nuovo catalogo premi Vodafone Happy da oggi 5 aprile e scadenza punti sorriso : Parte oggi 5 aprile il Nuovo catalogo premi Vodafone Happy, il programma che coccola i clienti dell'operatore con dei punti ad ogni ricarica telefonica eseguita. Siamo alla seconda edizione dell'iniziativa promozionale (la prima si è conclusa definitivamente a fine marzo). Quali le condizioni per partecipare e soprattutto i doni in palio per ogni soglia di sorrisi raggiunta? Partiamo dalle modalità di accumulo punti per ottenere uno dei nuovi ...

Canale5 e Tg5 - nuovo logo in arrivo. Cambia anche il bumper Mediaset : Tg5, nuovo logo Cambi d’abito a Canale 5. La rete ammiraglia del gruppo Mediaset si prepara ad un restyling grafico che riguarderà il logo del canale e quello del Tg5. Ad anticipare l’imminente rifacimento (a cui manca solo l’ufficialità) è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online il nuovo logo del notiziario diretto da Clemente Mimun. nuovo logo TG5 La grafica rinnovata è apparsa sull’app del ...

Il ping-pong nel Pd su opposizione o dialogo è sterile e senza senso - serve un nuovo soggetto politico : Dopo il voto il Pd consuma il suo confronto interno in uno sterile ping pong tra i fautori di un indefinito "dialogo" e quelli "dell'opposizione e basta". Una discussione ridotta alla sola tattica parlamentare non ha però alcun senso e testimonia semmai, ancora una volta, quel che ho segnalato già almeno dalla metà del 2016 parlando "dell'esaurimento della spinta propulsiva del Lingotto" e della necessità di una ...

RS Components inserisce a catalogo un nuovo programmatore/debugger per microcontrollori PIC® Microchip : Il Gruppo è presente con sedi operative in 32 Paesi e, attraverso Internet e i cataloghi cartacei, distribuisce una gamma di oltre 500.000 prodotti a più di 1 milione di clienti in tutto il mondo, ...

Sorprende Vodafone Happy : potrete riavere i sorrisi non usufruiti per nuovo catalogo premi : Fino al 28 marzo sarà possibile richiedere i premi legati al programma Vodafone Happy: dal giorno successivo, e quindi a partire dal 29, il contatore verrà azzerato. Come riportato da 'mondomobileweb.it', sappiate però sarà possibile ripristinare il saldo dei sorrisi di cui non si è usufruito, facendo semplicemente una ricarica, di qualsivoglia importo, a partire dal 9 aprile e fino al 20 dello stesso mese (entro il giorno 24 vedrete ...

Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad alcuni utenti per l’arrivo di un nuovo catalogo premi : Vodafone Happy sta scadendo e chi non lo avesse già fatto dovrebbe scegliere al più presto come spendere i sorrisi accumulati. Tuttavia, Vodafone sta inviando un SMS informativo a sorpresa ad alcuni suoi clienti comunicando loro che sarà possibile recuperare i sorrisi accumulati ma non utilizzati entro il prossimo 22 aprile con una semplice ricarica. L'articolo Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad alcuni utenti per l’arrivo di un ...

Ora o mai più è il titolo del nuovo talent con Amadeus su Rai1 (Anteprima Blogo) : Dopo averne annunciato l'approdo nella televisione italiana e svelato il suo meccanismo, è giunto il momento qui dalle colonne di TvBlog di anticipare il titolo del nuovo talent show che arriverà sui teleschermi di Rai1 nei venerdì del mese di maggio, subito dopo il termine della Corrida di Carlo Conti.Amadeus prenderà il testimone dall'amico Carlo per questo talent show che darà una seconda chance ad alcuni cantanti italiani che hanno avuto un ...

Ecco Il meccanismo del nuovo talent show con Amadeus su Rai1 (Anteprima Blogo) : Altro spettacolo vi ha dato conto qualche giorno fa del nuovo talent show di Amadeus in arrivo il prossimo mese di maggio, ma come sarà il meccanismo di questo nuovo spettacolo musicale?Come accennato vedremo scendere in campo dei cantanti che hanno avuto un clamoroso successo, durato però solamente il tempo di una canzone o poco più, allenati da alcuni coach che li aiuteranno a tornare sulla cresta dell'onda.prosegui la letturaEcco Il ...

Ecco il nuovo logo MFi per accessori e periferiche certificati Apple : Apple rinnova il logo MFi che certifica accessori e periferiche Apple Fatte per iPod, iPhone ed iPad. Scompare il dispositivo e compare la Mela morsicata Ecco il nuovo logo Apple MFi: Made for iPhone, iPad ed iPod Apple è molto attenta a tutto l’ecosistema, anche quello degli accessori non originali che però tramite l’etichetta MFi, […]

Svelato il logo di Matera 2019 : nuovo - astratto - già criticatissimo : Ieri sera a Casa Cava a Matera è stato presentato il nuovo logo della Fondazione Matera Basilicata 2019: come è infatti noto ai più, Matera nel 2019 è stata designata come capitale europea della cultura (insieme a Plovdiv in Bulgaria), prima città dell’Italia meridionale a ricevere questo riconoscimento. In realtà vi era già un logo vigente da alcuni anni, ma era il cosiddetto “logo di candidatura”, ovvero il segno identificativo che ha ...