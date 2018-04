Il ' nero' nel commercio e nel turismo vale 22 miliardi di euro

Real Madrid-Juventus - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Cuadrado e Douglas Costa nell’attacco bianconero : Dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell’andata, la Juventus cerca l’impresa al Santiago Bernabeu con il Real Madrid, nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Il passaggio del turno sembra un miraggio, ma i bianconeri sono chiamati comunque ad una prova di carattere per cercare di prendersi almeno una rivincita con i Blancos. Andiamo quindi ad analizzare le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni di Real ...

Nel week end Pinerolo - cavalli e carrozze nel nome di Caprilli : L'anno Caprilliano, nel 150º della nascita del capitano che esportò da Pinerolo al mondo il metodo naturale di equitazione, parte domani, sabato 7, con l'apertura straordinaria del Museo della Cavalleria. Con clou domenica quando, accanto al raduno Anac, cavalli e carozze sfileranno ...

Ufficiale : Serie C - arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C : In Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato di Serie ...

Bergamo : Gdf scopre lavoratori in nero in due aziende cinesi a Fontanella (2) : (AdnKronos) - "I controlli hanno permesso di individuare tre clandestini, di cui uno trovato intento al lavoro, un lavoratore completamente in nero, quattro dipendenti hanno dichiarato ai finanzieri di aver lavorato in nero prima di essere regolarizzati e sette lavoratori assunti irregolarmente", si

Bergamo : Gdf scopre lavoratori in nero in due aziende cinesi a Fontanella : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - Controlli contro il lavoro nero da parte dei militari della Guardia di finanza di Treviglio, in provincia di Bergamo. L'operazione ha riguardato due laboratori, uno dedicato alla confezione in serie di abbigliamento, l'altro alla fabbricazione di calzature, entrambi nel

Nel weekend di Pasqua - la Guardia di Finanza individua 19 lavoratori in nero : Le Fiamme Gialle del gruppo di Cagliari e della tenenza di Iglesias, nell'ambito dell'attività finalizzata al contrasto del lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato numerosi controlli nei confronti ...

Si è chiuso Easter Volley : 3 giorni di sport e divertimento nella Riviera del Conero : 'Due su tutte - ha ricordato l'organizzatore Claudio Principi - a partire dalla diretta streaming delle finali under 16 ed under 18 con una media di oltre 600 contatti per quasi tre ore di diretta a ...

Juventus-Milan - c'è la firma di Gattuso nell'ultimo '2' rossonero a Torino : Il Milan è ancora in attesa della prima tranche del secondo aumento di capitale. Il pagamento dei 10 milioni di euro da parte di Yonghong Li non è ancora 'visibile' sui conti del club di via Aldo ...

Torino - scossa di terremoto nel Pinerolese : magnitudo 3.0 in Val Pellice : Paura in Piemonte per una scossa di terremoto che ha fatto tremare il suolo tra Torino e Cuneo alle 15:29 di oggi, 27 marzo, con epicentro al confine tra Italia e Francia, sulle Alpi. Al momento non si segnalano danni.Continua a leggere

Tunnel Brennero - appalto a Condotte : ANSA, - BOLZANO, 27 MAR - La Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa und Itinera Spa si sono aggiudicate un appalto da un miliardo di euro per la realizzazione del Tunnel del Brennero. Assieme alle ...

Fisco - consulente nel ricorso contro le multe denunciato per evasione : guadagni in nero per due milioni : Da Seregno ha trattato 18mila casi di opposizioni a contravvenzioni. Con il suo staff preparava per i clienti la bozza del modulo per contestare la...

Lavoro nero nel Napoletano - sequestrato opificio di giacche da uomo : GRUMO NEVANO - I carabinieri di Grumo Nevano, per contrastare il fenomeno del Lavoro nero e per garantire la sicurezza sul Lavoro, hanno denunciato un 41enne originario del Bangladesh, proprietario di ...

Nel criptico poster di Westworld 2 il “caos prende il controllo” : l’Uomo in nero morirà? (foto) : "Queste violente gioie hanno violenta fine": nel criptico poster di Westworld 2, la tagline dello show inizia ad avere senso. Nelle ultime ore, HBO ha rilasciato la locandina ufficiale della seconda stagione in cui si legge come il tanto citato "caos" prenderà "il controllo" nel parco costruito dal dottor Ford. Dopo la galleria di immagini promozionali della nuova stagione, che mostravano la posizione dei personaggi in Westworld 2, il poster ...