Il Ministero non paga l' affitto | Tribunale sotto sfratto

Bari - Ministero della Giustizia non paga l’affitto. Inail dà 30 giorni per lasciare il palazzo : Una diffida a lasciare entro 30 giorni il PalaGiustizia di via Nazariantz a Bari è stata notificata dall’Inail, proprietario dell’immobile, al ministero della Giustizia, moroso da tre anni del canone di locazione. La diffida risale allo scorso 28 marzo ed è l’ultimo atto di una contesa avviata più di un anno fa con numerose messe in mora alle quali via Arenula, secondo quanto scrive l’Ansa, non ha ottemperato. Da quando, nel 2015, la ...

Trovata farmacia cinese abusiva : sequestrati 7 mila prodotti - molti non autorizzati dal Ministero : Sostanze sfuse sconosciute, farmaci acquistabili solo con la ricetta medica e anche pillole del giorno dopo nascoste in confezioni di integratori a base di erbe e radici. È quanto hanno trovato e ...

Un Ministero per la Solitudine non ci farà sentire meno soli : Potrà sembrare un paradosso, ma morire di solitudine e in solitudine è molto facile nella città più popolosa al mondo, quando si è circondati da oltre nove milioni di persone . Tokyo Il punto è che ...

Elezioni - Lorenzin : “Se vinco farò Ministero della Famiglia. Raggi? Si occupi delle voragini a Roma e non della scienza” : “Se sarò io a vincere le Elezioni farò un grande ministero della Famiglia, del Benessere e della Salute delle persone. E ci metto dentro anche la lotta alla droga“. Lo annuncia a Faccia a Faccia (La7) Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera. Lorenzin ammette gli errori commessi nella campagna per il Fertility Day, poi difende la legge sui vaccini, dando una stoccata ...

Caso Strava - il Ministero della Difesa : "Non esiste alcuna base militare italiana segreta all'estero" : Il secondo problema: l'identità degli atleti 'La nostra app per cellulare e il nostro sito web migliorano l'esperienza sportiva e mettono in contatto milioni di atleti di tutto il mondo. Siamo il ...

Caso Strava - il Ministero della Difesa : Non esiste alcuna base militare italiana segreta all'estero : “Tieni traccia dei giri e delle corse tramite un dispositivo iPhone, Android o GPS, analizza le tue prestazioni e confrontati con gli amici. Strava trasforma ogni iPhone e Android in un sofisticato computer per la corsa e il ciclismo. Avvia Strava prima di un'attività e potrai monitorare le tue statistiche di prestazione preferite per poi immergerti nei tuoi dati”. E' quanto si legge nell’home page del ...

Salvini e il pericolo islam. "Non lo vogliamo qui". Idea Ministero del mare : L'economista anti euro Claudio Borghi Aquilini dovrà scontrarsi col ministro dell'economia Pier Carlo Padoan a Siena, dove correrà per l'uninominale, ma i suoi paracadute saranno, al proporzionale, ...