Il mea culpa di mister Facebook in Senato | Zuckerberg | «Ho fatto tanti errori Ora taglia

mea culpa Zuckerberg : «Sì a nuove norme sulla privacy ma non siamo un monopolio» : Zuckerberg ha ascoltato con calma le accuse, promesso riforme e senso di responsabilità in futuro e ammesso “errori. Non abbiamo avuto un approccio sufficientemente ampio alla nostra responsabilità”. Al centro della polemica ha messo se stesso: “è stato un mio errore e me ne scuso”. ?Davanti ai senatori statunitensi il Ceo di Facebook ha negato la vendita di dati degli utenti a soggetti attivi nella pubblicità...

Facebook : mea culpa di Zuckerberg al Congresso : 'Ho sbagliato' : 'Mentre Facebook è cresciuto, le persone di tutto il mondo hanno ottenuto un nuovo potente strumento per rimanere in contatto con le persone che amano, far sentire la propria voce e costruire nuove ...

Conti - mea culpa di Gattuso : "Ho sbagliato a non lasciarlo tranquillo" : ' Conti ? Siamo stati bravi a gestirlo bene, ma non abbastanza bravi a farlo andare più tranquillo, e forse la colpa è soprattutto mia '. Lo dice Rino Gattuso parlando del nuovo infortunio al ...

Milan - Gattuso/ “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare - mea-culpa Conti - le mie scuse ad Allegri" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Sampaoli fa mea culpa : “Spagna ci ha preso a schiaffi” : “Questo risultato fa molto male. La spiegazione del 6-1 subito non è tanto calcistica quanto psicologica. La responsabilità della sconfitta è mia, sta a me analizzare nei dettagli quanto accaduto. Nella ripresa ci hanno preso a schiaffi nel nostro momento migliore”. Non nasconde l’amarezza per la sconfitta che nel secondo tempo ha assunto i contorni del punteggio tennistico, il tecnico dell’Argentina Jorge Sampaoli dopo ...

E De Luca fa mea culpa con i suoi : «Sono apparso troppo renziano» : Basta renzismo, basta essere in prima fila per gli interessi del Pd. E cambiare radicalmente la comunicazione: la svolta di Vincenzo De Luca passa attraverso il riconoscimento, cosa assai rara...

Cambridge Analytica – Facebook - il mea culpa di Zuckerberg : “Sono responsabile di quanto accaduto” : “Sono responsabile di quello che è successo”. Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook e fa mea culpa. “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale del social media. “Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servizio”, ha aggiunto il ...

Gelo e caos treni - mea culpa Fs : “Chiediamo scusa” : Gelo e caos treni, mea culpa Fs: “Chiediamo scusa” L’amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini: “Commessi troppi errori, pronti a investire cento milioni di euro”. Il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio: “Mai più così” Continua a leggere L'articolo Gelo e caos treni, mea culpa Fs: “Chiediamo scusa” sembra essere il primo su NewsGo.

