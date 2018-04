Il M5s blandisce il Pd - in attesa della 'rissa' in casa dem : I grillini guardano in casa dem. Poco prima della riunione dei parlamentari Pd al Nazareno dice un big renziano: "oggi ci sarà rissa", irritato per le aperture di una parte del partito che vorrebbe dialogare con M5s per un governo istituzionale. "Parlano ai ceti politici non certo agli elettori", il ragionamento dei fedelissimi dell'ex premier faranno muro ad un dialogo con Di Maio. Il convincimento dei ...