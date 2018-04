Il gusto dell’arte | a Milano 50 opere celebri diventano un viaggio nella gastronomia e

ilfattoquotidiano

: @J_C_Pezzoli L'arte va a gusto, questa è l'unica cosa oggettiva dell'arte. La bellezza e l'emozione è negli occhi e… - Poisivede1 : @J_C_Pezzoli L'arte va a gusto, questa è l'unica cosa oggettiva dell'arte. La bellezza e l'emozione è negli occhi e… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Still Life with Shellfish, Henri Matisse – Tartare di gamberi e capesante con limone, pepe rosa, erba cipollina Un vassoio con sopra una scodella con i gamberi crudi e una capasanta e lì vicino un limone tagliato a metà e un coltello. Un uomo che ha appena finito di arrotolare la pastasciutta grondante di sugo e avvicina la forchetta alla bocca. Un altro che mangia una fetta di carne aiutandosi con due mani di troppo. Una donna, pienotta come sempre, che ha appena azzannato una banana. Sono quadri di Matisse, Guttuso, Magritte e Botero che per una volta si trasformano e danno anche un sapore: una tartare di gamberi e capesante con pepe rosa, degli spaghetti con pomodorini freschi ed erbe, una tagliata di manzo con olio aromatizzato all’aglio ed erbe, un muffin vegano banana e cioccolato. L’arte che diventa cucina, insomma: le riproduzioni di cinquanta(dal ...