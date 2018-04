Il gran finale dell’undicesima stagione di Don Matteo

Finalisti Isola dei Famosi 2018 e pronostici vincitore/ Chi va in finale? grande rimonta per Nino Formicola : Finalisti e vincitore Isola dei Famosi 2018, i pronostici: Alessia Mancini la favorita per la finale con Amauryz Perez. Nino Formicola la sorpresa di questa edizione. La Cipriani recupera?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:02:00 GMT)

DIRETTA/ Torino Inter - risultato finale 1-0 - info streaming video e tv : Successo granata! : DIRETTA Torino-Inter, info streaming video e tv: i granata di Mazzarri ospitano i nerazzurri di Spalletti per la 31giornata di Serie A.

Toscana Tour - la domenica del gran finale all'Equestrian Centre : Arezzo 7 aprile 2018 - E' la domenica del grande epilogo del Toscana Tour, il prestigioso concorso ippico cominciato l'8 marzo scorso e che si conclude proprio oggi con il gran Premio Csi 4 stelle ...

Juventus - Allegri : 'Necessario ricaricare le batterie per un grande finale di stagione' : BENEVENTO - Una vittoria scontata alla vigilia, ma arrivata con qualche sofferenza di troppo e con due gol subiti, dopo sei partite esterne senza subirne. Allegri si prende i tre punti in questo ...

DIRETTA / Cremonese Foggia (risultato finale 0-4) info streaming video e tv : gran poker rossonero : DIRETTA Cremonese Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Grigiorossi in crisi, satanelli con la timida speranza di agganciare i playoff(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:49:00 GMT)

DIRETTA / Olbia Livorno (risultato finale 4-2) info streaming video e tv : Olbia show - grande poker : DIRETTA Olbia Livorno: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicatissima per gli amaranto in chiave primo posto(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:12:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi sarà il vincitore? Il reality torna al lunedì sera per il gran finale : ISOLA dei FAMOSI 2018, Amaurys Perez è tornato dai compagni, ma continua la rivalità tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Nuove rivelazioni della naufraga(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:35:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Italia con tre città candidate - grande appeal sui Giochi. Avremo grandi responsabilità sulla scelta finale” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha parlato della dichiarazione di interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. Ieri il Cio ha ufficializzato le Nazioni che hanno manifestato il proprio desiderio a proseguire nel processo di candidatura e l’Italia è presente con ben tre città: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo. Il numero 1 dello sport italiano, a margine della presentazione della stagione agonistica di baseball e softball, ...

SWAT su Rai2 si fa in tre per il gran finale prima della pausa : trame 1° aprile e programmazione prossimi episodi : Preparatevi a salutare per un po' Hondo e i suoi uomini: la programmazione di SWAT su Rai2 si prenderà una pausa dopo la serata di oggi, domenica 1° aprile. Se per la domenica di Pasqua salta infatti l'appuntamento consono con NCIS 15, quello con la serie che vede Shemar Moore nei panni del protagonista triplica: ben tre episodi di SWAT saranno proposti in serie questa sera, a partire dalle 21:05. Si tratterà però dell'ultimo appuntamento ...

DIRETTA / Fortitudo Bologna Montegranaro (risultato finale 74-63) info streaming video e tv : è finita! (A2) : DIRETTA Fortitudo Bologna Montegranaro, info streaming video e tv: orario e risultato live. Gianmarco Pozzecco torna al PalaDozza e lo fa nelle vesti di allenatore della Consultinvest(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Hockey ghiaccio - alle 20 - 30 grande evento a Torre : finale tra Valpeagle e Bressanone : Ricco il corollario dedicato alla galassia territoriale degli sport su ghiaccio ed il colpo d'occhio degli spalti pieni sarà arricchito da una coreografia spettacolare. Marco Pozzi ha chiesto ai ...

DIRETTA / Livorno Monza (risultato finale 0-2) info streaming video e tv : gran colpo dei lombardi! : DIRETTA Livorno Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Capolista lanciata verso l'obiettivo della Serie B(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:29:00 GMT)

Diretta / Cittadella Spezia (risultato finale 1-2) streaming video e tv : due legni per i granata! : Diretta Cittadella Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Voglia di riscatto dopo le ultime frenate in campionato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:20:00 GMT)

gran Bretagna - il dato finale sul Pil del quarto trimestre 2017 : Confermato il Pil britannico nel quarto trimestre del 2017. Secondo la stima finale diffusa dall'ufficio di statistica nazionale, l'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2016 il Pil è migliorato dell'1,4%.