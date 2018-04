Il Governo con un decreto proroga i vertici dell' authority Arera sull' energia

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Pd - Martina : "Logica M5s è irricevibile"/ Emiliano incalza : "Faccia il Governo con Di Maio" : Pd, Martina: "Logica M5s è irricevibile". Emiliano: "Faccia il governo con Di Maio". Le ultime notizie sull'assemblea dei palamentari dem.

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Consultazioni - Di Maio : 'Fiducioso su un Governo del cambiamento' : "O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena. No a un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento. E su questo sono molto fiducioso". Luigi Di Maio lo scrive su ...

Pd - Martina : “Logica M5s è irricevibile”/ Emiliano incalza : “Faccia il Governo con Di Maio” : Pd, Martina: “Logica M5s è irricevibile”. Emiliano incalza: “Faccia il governo con Di Maio”. Le ultime notizie sull'assemblea dei palamentari dem a cui non ha partecipato Renzi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:23:00 GMT)

Governo - secondo giro di consultazioni : il Colle le convoca per giovedì e venerdì. Ecco il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick , durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. 'In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

Governo - Malan (Fi) : “Di Maio? Scortese con Salvini. Nel M5s solo idee confuse e parolacce”. E difende Berlusconi : “Luigi Di Maio? Mi sembra chiaro che abbia voluto fare una scortesia piuttosto gratuita con Salvini, negandogli un incontro richiesto dal leader leghista. Il leader M5s dice di non digerire Berlusconi? Abbiamo sentito di peggio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di ‘Ho scelto Cusano’, su Radio Cusano Campus, dal senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che lancia accuse molto dure contro il M5S: “Nonostante il loro tentativo di darsi una ...

RIFORMA PENSIONI/ Le priorità del Governo secondo gli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le priorità del Governo secondo gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:01:00 GMT)

Governo - Centinaio (Lega) : “Inutile incontrarsi finché Di Maio metterà veti. Rapporto Lega-Berlusconi è solido” : Centinaio dà la sua lettura dell’inversione del calendario deciso da Mattarella: “Secondo me è il segnale che Mattarella ha fretta di chiudere”. E se il Capo dello Stato affidasse un mandato esplorativo all’ultimo che consulterà, cioè il Presidente del Senato Casellati? “Può darsi sia la volontà del Presidente della Repubblica di capire se si può iniziare a dare qualcuno la possibilità di poter capire se ci sono ...

Economia italiana - meglio senza Governo : A marzo la spinta dell'Economia ha segnato 'una lieve flessione, rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell'Economia'. Lieve flessione, dunque,...

Governo - Salvini : “Incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci sarà” : “Non ci siamo sentiti ed è Possibile che l’incontro non ci sia”. Così Matteo Salvini intercettato dai cronisti fuori dal Palazzo dei gruppi Parlamentari del Senato commenta l’intervista di Luigi Di Miao a Il Fatto Quotidiano. Il Leader della Lega in precedenza intercettato fuori da un ristorante nei pressi del Senato a pochi passi dal ristorante dove erano due pentastellati di spicco come Bonafede e Fraccaro, ...

Emiliano - Martina faccia Governo con M5S : ... tornare al voto, e liquidare se stesso e trasformarsi in un'altra cosa, facendo fuori tutto quel poco che rimane di vivacità politica dentro il partito. Anche questo è un disegno folle dal mio punto ...

Governo - via al secondo giro di consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ultimo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

Governo - giovedì e venerdì ripartono le consultazioni al Quirinale : l’ultima carta al M5S : Il presidente della Repubblica torna a incontrare i leader. Di Maio sarà l’ultimo in ordine di tempo: al Movimento la carta per iniziare il gioco?