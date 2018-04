Il garantismo del Pd e la questione morale Torniamo al codice etico

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Poiché è aperto, di fatto, un dibattito congressuale sulle cause della sconfitta è doveroso rendere tale dibattito il più possibile vero e sincero. Due anni fa scrissi che il Pd andava rifondato e superato, attraverso una fase costituente, per assumere i caratteri di un "movimento democratico" aperto, orizzontale e federato; unica strada per inverare, a questo punto, i principi fondativi del Pd, la sua carta dei valori e la stessa impalcatura organizzativa che, già da allora, aveva i caratteri di un soggetto a rete, impropriamente definito "partito"."Democratici" sarebbe la più conseguente denominazione che un soggetto politico di "movimento" che superi il Pd attuale, inverandone pienamente i principi originari, potrebbe assumere. Mi pare che, seppur timidamente, si inizi a prendere atto che solo questa è la strada a oggi percorribile ...