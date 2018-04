Il finto reddito di cittadinanza in Germania e perché non serve in Italia

Fake news post-elettorali - finto modulo per reddito cittadinanza : ... di non aver voglia di lavorare e di credere a Babbo Natale.D'altro canto, le stesse immagini in circolazione spesso sono facilmente riconducibili ad ambienti vicini alla parte politica uscita ...

Il finto modulo per la richiesta di reddito di cittadinanza per chi "non ha voglia di lavorare. E crede a Babbo Natale" : Sul reddito di cittadinanza si è già detto quasi tutto. E spunta anche il modello NTGF/01 dell'Inps con cui i cittadini possono chiedere l'accredito sul contro corrente del reddito ci cittadinanza non verrà ovviamente mai accettato da nessun Caf o patronato. La sigla NTGF, peraltro, significa letteralmente "Nun teng Genio a Faticà" (in napoletano), che in italiano equivale ad un "non ho voglia di lavorare". . Nel ...