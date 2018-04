Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia lancia un nuovo progetto sportivo nelle scuole

CESANO BOSCONE E GORGONZOLA PIANGONO Don ERMINIO POZZI : UN GRANDE PARROCO : ... Manifesti e locandine cinema LIMONE PIEMONTE, Cn, : FRESCO E RIGENERANTE,Relax e sport,Offro appartamento vacanza, settimana da 280 Euro Tutti gli annunci Agenda D L M M G V S 08 09 10 11 12 13 14 ...

Viterbo : escursionista si perde in bosco a MaDonna del Cerro - recuperato : Un escursionista si è perso in un bosco in località Madonna del Cerro, ma è stato tratto in salvo dai carabinieri. Sabato il 41enne si è addentrato nel bosco, ma al calare del sole ha iniziato ad avere difficoltà di orientamento. A quel punto ha chiamato il 112 e la centrale operativa della compagnia carabinieri di Tuscania ha attivato le pattuglie. Grazie ala geolocalizzazione di emergenza del telefono cellulare, l’uomo è stato trovato in ...

Pasqua ad Aleppo - spiragli di speranza nel nome di Don Bosco : Si vedono invece foto di bambini e ragazzi sorridenti, momenti di preghiera, feste liturgiche, musica e spettacoli teatrali. Si fa quasi fatica a credere che arrivino da un Paese in guerra 'ma questo ...

Finale "col botto" per la stagione del Teatro Don Bosco di Saluzzo : "Grazie alla varietà e validità dei vari spettacoli che si sono susseguiti sul palco del Don Bosco a partire da inizio ottobre fino ad oggi " continuano gli organizzatori della rassegna - anche ...

La Stagione di Prosa a Gualdo Tadino si chiude al Teatro Don Bosco - martedì 20 marzo - alle 21 - con LA BISBETICA DOMATA. : Sogna un mondo in cui ci si sposa per amore e non come una vacca data per l'accoppiamento dal padre padrone. E lo dice, ci prova, urla la sua rabbia contro il padre, e pure contro la sorella che ...

Domani il convegno "Cicatrici di guerra. Matrici di pace" - organizzato da Missioni Don Bosco : Per consentire a chiunque lo desideri di partecipare, il convegno sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito www.MissionidonBosco.org

Robotica : Ass Donazzan - "Complimenti ai ragazzi dell'Istituto Don Bosco di Verona - Campioni d'Italia - sono gli "Archimede" del nostro ... : La loro vittoria a Rovereto testimonia che le cosiddette 'Stem' , cioè le materie scientifiche, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, non sono affatto le 'cenerentole' tra le materie ...

Veneto - robotica. Assessore Donazzan : 'Complimenti ai ragazzi dell'Istituto Don Bosco di Verona : La loro vittoria a Rovereto testimonia che le cosiddette 'Stem' , cioè le materie scientifiche, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, non sono affatto le 'cenerentole' tra le materie ...

Basket C Gold - Il Don Bosco vince in casa contro Agliana : La Cronaca In casa Don Bosco Roberto Russo spedisce in quintetto Osini, Graziani, Bianco , Korsunov e Fantoni; il dirimpettaio Bertini risponde con Nieri, Bogani, Limberti, Cavicchi e Rossi. L'inizio ...

La squadra degli studenti dell'Istituto Don Bosco vince concorso di robotica : ... un uomo muore schiacciato dal trattore 4 Scontro tra auto e moto, ferito grave un ragazzo ricoverato in codice rosso Approfondimenti studenti del Don Bosco al concorso di scienza e robotica First&...

CUNEO/ Torna al Teatro Don Bosco venerdì sera lo spettacolo dialettale : ... lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18, oppure sabato e domenica negli orari di apertura della Sala, dopo la vendita dei biglietti per gli spettacoli in programmazione ordinaria. Per informazioni è ...

Bova Marina : 'Siamo noi Don Bosco' torna a Teatro : Un grande successo quello della Stagione Teatrale Elpìda 2018, di cui lo stesso regista è Direttore Artistico, che fa da apripista ai prossimi spettacoli previsti, tra cui quello fuori cartellone ...

L'attività educativa dei Salesiani a Ciudad Don Bosco : Poiché si tratta dell'unica manifestazione pubblica della delegazione in Italia, il convegno sarà trasmesso in diretta streaming nel sito www.missionidonBosco.org A guidare il processo di ...

Juniores : lo Spallanzani vola in semifinale - Don Bosco ko : Juniores B. DON Bosco- Spallanzani 0-3 B. DON Bosco , 4-3-3, : Mottola; Montanaro, Leiva, Mazzaro , 46' Riente, , Campisano , 81' Denti, ; Mangiavacchi , 46' Orlando, , Bamba, Costantini; Lucatelli , ...