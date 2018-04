Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del

Banca d'Italia - ancora alto il divario di ricchezza tra uomini e donne : è del 25% : Diminuisce, ma resta ancora troppo ampio il divario di ricchezza nel nostro Paese tra uomini e donne . Lo dice uno studio della Banca d'Italia . Secondo la ricerca, gli uomini possiedono una ricchezza netta individuale superiore del 25% rispetto a quella delle donne , ben il doppio rispetto alla Francia. Il divario - precisa lo studio - si riduce in età giovanile per crescere poi dopo i 40 anni

Bankitalia - è ancora alto divario ricchezza tra uomini e donne : Cala ma resta ancora "consistente" il divario di ricchezza fra uomini e donne in Italia. Secondo uno studio di Giovanni D'Alessio, del servizio studi Banca d'Italia , ma la ricerca non riflette ...

Italia - pil pro capite sotto la media Ue : divario corposo tra Nord e Sud : DODICESIMI su ventotto. L' Italia si posiziona di poco sotto la media Ue per quanto riguarda il calcolo del pil pro capite , il prodotto interno lordo diviso per il numero di abitanti. A rivelarlo sono ...

Monopoli - Scienza : 'Il Catania mi piace molto - tra noi e loro non c'è tanto divario...' - : L'allenatore del Monopoli, Giuseppe Scienza , parla così in conferenza stampa in vista della gara di domenica pomeriggio alle 15.00 contro il Catania: 'Il Catania mi piace molto. Etnei devono vincere e ci aggrediranno: la chiave è ...