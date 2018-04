huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il diritto vivente, tra diritto scritto e coscienza sociale - tortellin0chan : RT @HuffPostItalia: Il diritto vivente, tra diritto scritto e coscienza sociale - HuffPostItalia : Il diritto vivente, tra diritto scritto e coscienza sociale -

(Di martedì 10 aprile 2018) La dicotomia trapositivo (quello, impenetrabile dai cambiamenti della realtà e modificabile solo dal legislatore) e(fondato invece sulla continua evoluzione dei valori espressi dalla società), costituisce da sempre un tema molto sentito dagli esperti del settore, ma allo stesso tempo facilmente percepibile dal normale cittadino che assiste al funzionamento della giustizia.Ma cosa intendiamo con esattezza per? Intendiamo la realizzazione di uneffettivo, distinto da quello, che attribuisce alla norma il suo significato reale, che può divergere anche notevolmente da quello della lettera della norma stessa.La sua base è costituita dalla "", più volte richiamata nelle sentenze dalla Corte Suprema di Cassazione, che in non poche altre occasioni ha anche fatto riferimento alle ...