Il deserto del Sahara è cresciuto del 10% in un secolo

F1 - Sebastian Vettel FALCO DEL deserto! Vittoria indelebile - battuto Bottas in volata. Strategia magistrale della Ferrari : Semplicemente strepitoso Sebastian Vettel! Gestione degli pneumatici pazzesca e seconda Vittoria stagionale. Il tedesco trionfa nell’appuntamento del Mondiale 2018 di F1 in Bahrein. Seconda e terza piazza per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ritiro purtroppo per Kimi Rakkonen e quarto posto eccellente per Pierre Gasly con la Toro Rosso. Il tedesco vola in vetta alla graduatoria iridata. NOTTE FONDA RED BULL – Vettel ...

Panda Raid - Tra le rocce e la sabbia del deserto africano : Prendete 350 Fiat Panda e lanciatele a tutta velocità si fa per dire - nel deserto africano, per 3.500 km. sostanzialmente questa la formula del Panda Raid, una curiosa competizione che ha per protagonista una delle icone più inossidabili della storia automobilistica più recente. Questanno, per festeggiare la decima edizione, gli organizzatori hanno previsto la partenza dal circuito di Jarama, in Spagna, vicino a Madrid. I partecipanti ...

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

Due Ferrari volano nel deserto. Ecco la F1 del 2021 : Nel deserto del Bahrein le libere del secondo Gp stagionale hanno confermato gli attuali rapporti di forza. E questi dicono che se la giocano sempre in sei e che la Ferrari sembra più in forma che in ...

Dalla prima di Schumacher nel deserto all'ultima di Vettel - la storia del GP del Bahrain : La qualifica non è delle migliori, il tedesco parte terzo ma a rendere complicata la rimonta è soprattutto la presenza delle due Mercedes in prima fila; il quattro volte del mondo, però, trova lo ...

deserto del Sahara si espande - cresciuto del 10% in 1 secolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

F.1 - GP del Bahrain - Si corre in notturna nel deserto del Sakhir : Archiviata la tre giorni australiana che ha aperto il Campionato Mondiale di Formula 1, il Circus questo fine settimana sbarca in Bahrain dove, sul circuito di Sakhir, le scuderie si preparano ad affrontare la seconda tappa del calendario 2018. Quanto è accaduto a Melbourne condizionerà molto probabilmente lapproccio dei top team a questo weekend mediorientale: Lewis Hamilton, in particolare, sarà spinto da un carico motivazionale non ...

Moab Easter Jeep Safari - Al ritrovo dei Jeepers nel deserto dello Utah : Non tutte le passioni hanno un luogo di massima espressione. Non tutti gli appassionati hanno la fortuna di avere una mecca dove potersi recare in qualsiasi momento dellanno, con la consapevolezza di vivere ai limiti dellimmaginazione loggetto della propria venerazione. Siamo a Moab, nello Utah: unarea di centinaia di (selvaggi) chilometri quadrati composta da deserti, canyon, un fiume, foreste, colline rocciose e tutto quello che la natura ...

Acqua potabile dall'aria del deserto : possibile? : La sfida di un team di ricercatori del M.I.T di Boston è di riuscire a produrre Acqua dall'aria del deserto. Sfida che, se vinta, risolverebbe i problemi della crisi idrica di tutto il pianeta. Il sistema dovrebbe essere in grado di raccogliere l'umidità dell'aria circostante e di tramutarla in Acqua potabile. L'ingegnere che guida questa ricerca è la Dott.ssa Evelyn Wang che da anni si occupa di ricerca. I primi tentativi sono stati fatti in ...

Svelato il mistero dello scheletro "alieno" del deserto di Atacama : Era stato trovato nel 2003 nel deserto del Cile, gli studiosi adesso hanno Svelato il mistero di quello scheletro appartenuto ad una bimba malformata

Scheletro alieno trovato nel deserto del Cile : ecco di cosa si tratta : Un alieno di 15 centimetri, un cranio allungato, orbite ocularo oblique, solo 10 costole. Così era apparsa a tutti la strana creatura trovata ad Atacama in Cile, ma la scienza ha svelato finalmente di cosa si tratta. Lo Scheletro è quello di un feto umano di sesso femminile, deformato da una manciata di anomalie genetiche, alcune delle quali sconosciute finora. ...

Donnavventura nel deserto bianco del New Messico : Donnavventura nel deserto bianco del New Messico Con le inviate del programma tra le spettacolari dune candide del White Sands, composte da infinitesimali cristalli di gesso. Continua a leggere