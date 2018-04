Il compagno Grillo difende Lula In Brasile un colpo di Stato

ilgiornale

(Di martedì 10 aprile 2018) "Che differenza c'è tra quello che è accaduto e undi?". Anche ilBeppesi schiera accanto a Luiz Inàcioda Silva, l'ex presidente delfinito in carcere per un brutto affare di corruzione e riciclaggio. Dovrà scontare una dozzina di anni in carcere, in attesa che altri sei processi si abbattano sulla sua testa. E, proprio alle stessa stregua di Romano Prodi e Massimo D'Alema, che nei giorni scorsi hanno sottoscritto una petizione per chiederne la libertà, il comico genovese ha preso posizione dalle colonne del suo blog. "È simbolo di speranza, coraggio e onestà - scrive - arreper non aver commesso alcun reato".Tutti "innamorati" di. La sinistra nostrana, ma anche i grillini che guardano ai governi sudamericani con una certa ammirazione. Niente di nuovo sotto il solo, per carità. Nel 2016, in un'intervista al Corriere della Sera, Davide ...