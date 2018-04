Il caso Papa Luciani : Nella nuova puntata di Quarto Grado Files si ripercorre la morte di Papa Giovanni Paolo I , trovato privo di vita nel suo letto dopo soli 33 giorni di pontificato. Eletto Pontefice il 26 agosto 1978, ...

Tiziano Ferro non è papà/ “Quel bambino non è mio” : la smentita dopo il caso social : Tiziano Ferro non è diventato papà: “Quel bambino non è mio”. La smentita del cantautore dopo il caso social. La sua voglia di paternità ha tratto in inganno i fan. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:34:00 GMT)

“Luridi - a cosa costringevano la loro piccola”. Una vita distrutta a soli 9 anni. Sotto gli occhi di mamma e papà - impassibili - ecco cosa doveva fare questa bambina - troppo ingenua per ribellarsi a un orrore così grande. L’Italia schifata di fronte a un caso atroce - incommentabile : Una storia talmente orribile da non sembrare vera, quella di una coppia di genitori che faceva prostituire la figlia di soli nove anni: con l’accusa di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile sono stati arrestati dai carabinieri il padre e la madre della piccola vittima. I fatti, terribili, si sono svolti in un paesino del palermitano. In manette, oltre alla madre e al padre che si sono resi protagonisti di un ...

Abusi sui minori - il Papa riapre il caso del sacerdote napoletano : In Vaticano si riapre il caso del prete di Ponticelli accusato di pedofilia. Papa Francesco ha richiesto «ulteriori e immediati» accertamenti. Vuole vederci chiaro. Vuole capire se le...

