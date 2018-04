Il Bonus assunzione giovani 2018

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) Ilassunzioniè una delle novita' introdotte ufficialmente dal 1° gennaioin Italia dalla cd. Legge di BilancioVIDEO, a sostegno dell’occupazionele VIDEO. Ulteriormente specificato nei suoi aspetti pratici dalla circolare INPS numero 40 del 02-03-. Come funziona il? L’azienda che assume un giovane beneficiario del, ha diritto di versare per i primi 36mesi di lavoro il cinquanta per cento dei contributi dovuti, purché non si superi il tetto massimo consentito che corrisponde a 3000 euro annui. La circolare ha inoltre specificato che sono esclusi dall’agevolazione alcuni elementi tipici del rapporto lavorativo, quali ad esempio premi e contributi dovuti dal datore di lavoro all’INAIL. Chi può usufruire del? Per comprendere più facilmente a chi è rivolto il...