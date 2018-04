Iacoboni cacciato per aver rivelato in anteprima il passaggio dinastico tra Casaleggio

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Il caso del giornalista della "Stampa"dall'incontro pubblico organizzato dae M5s svela l'ennesimo spaccato inquietante su un partito che non ha nulla di democratico e disprezza fin dalla nascita la stampa libera.Davideha rivendicato con orgoglio, in un post su Facebook, l'allontanamento del cronista unicamente per quello che ha scritto, eliminando la finzione e le bufale del mancato accredito. Perché le voci di indignazione, tra i commentatori e sui giornali, sono così flebili? Perché l'Ordine dei giornalisti, i sindacati, le associazioni non protestano?Parliamo del primo partito in parlamento, che ambisce al governo del paese e nelle nomine parlamentari ha già dimostrato di essere pronto a fare man bassa, cancellando tutte le consuetudini di garanzie per l'opposizione.Basta ricostruire i vari passaggi della vicenda ...