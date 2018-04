I Tutor devono essere rimossi dalle autostrade | copiato il brevetto La

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Idovrannotoltiitaliane perché è statoilda una piccola azienda con sede a Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica.Al termine di una causa avviata nel lontano 2006 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominatoinstallato daper l'Italia sulla rete da essa gestita in concessione, costituisce contraffazione deldi cui è titolare una piccola azienda di Greve in Chianti, la Craft, fondata da un ex tecnico della Galileo Romolo Donnini, assistito dal professor Vincenzo Vigoriti e dall'avvocato Donato Nitti.Perciò la Corte d'appello di Roma ordina anche addi astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare e ...