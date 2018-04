wired

I tarocchi delle serie tv #DipartimentoInnovazioneTecnologia

(Di martedì 10 aprile 2018) Pensavate che letv fossero solo un innocuo divertimento? Sbagliavate. In realtà sono la Tavoletta Ouja dei nostri giorni, capaci di svelare il vostro futuro e di aiutarvi con qualunque decisione dobbiate prendere. Se anche voi avete la fissa di mettere continuamente in parallelo la vostra vita con l’evoluzione della vostratv preferita potreste trovare conforto neispeciali, s’intende. Per esempio, se siete amanti di Grey’s Anatomy, sappiate che la carta che lo rappresenta è il tre di spade, tarocco che implica passione ed energia e che ben si abbina a un telefilm su chirurghi che per la maggior parte del tempo affettano cuori e per il resto del tempo se li distruggono a vicenda. A realizzare questa crasi tratv e le antiche carte deici ha pensato la casa editrice Lo Scarabeo, che realizza da trent’anni mazzi ...