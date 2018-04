I Samsung Galaxy J6 e Galaxy J4 ottengono la certificazione WiFi con Android 8 0 Oreo

Nuovi dettagli sul presunto Samsung Galaxy J7 Duo con batteria rimovibile : Samsung Galaxy J7 Duo potrebbe essere stato quasi completamente svelato da un'immagine, che ne ritrae le presunte caratteristiche tecniche: tra queste spicca la batteria rimovibile, ormai una vera rarità in questo genere di dispositivi. L'articolo Nuovi dettagli sul presunto Samsung Galaxy J7 Duo con batteria rimovibile proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela alcuni dettagli sugli speaker stereo di Galaxy S9 e S9 Plus : Samsung ci spiega alcuni dettagli riguardanti il doppio speaker presente sui nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: ecco qualche dietro le quinte sull'introduzione dello speaker stereo realizzato in collaborazione con AKG e Dolby Atmos.

Sensori fotocamera diversi sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come riconoscere il proprio : Affrontiamo nuovamente il discorso relativo alla fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, questa volta non relativamente alla loro bontà, di certo indiscussa, ma in riferimento ad una possibile disparità circa i Sensori del comparto posteriore. come già successo alcune volte in passato, a seconda dei mercati di destinazione, alcune unità sembrano montare il sensore proprietario S5K2L3, una versione rivisitata della componente montata a ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in alcuni mercati hanno una fotocamera posteriore con sensori di Sony : Pare che Samsung non abbia utilizzato il medesimo sensore per le fotocamere posteriori dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Ecco tutti i dettagli

Creare Emoji con il Samsung Galaxy S9 : Creare nuove Emoji con lo smartphone Android Samsung Galaxy S9 da inserire nei messaggi. Emoji uniche sempre nuove da utilizzare con il Galaxy S9

Galaxy S9 come condividere internet con il Samsung : Attivare Hotspot Tethering sul Galaxy S9 e condividere la connessione internet con gli amici La guida rapida e semplice per condividere internet dal telefono Android

Colpaccio Samsung Galaxy Note 8 Vodafone : aggiornamento Oreo più recente : Ricevono l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0 anche i Samsung Galaxy Note 8 brand Vodafone, dopo un lungo periodo di attesa. Le versioni serigrafate dall'operatore rosso sono state raggiunte dall'update a distanza di qualche ora dal sopraggiungere dello stesso a bordo degli esemplari no brand, che pure attendevano l'ingresso in scena dell'OS biscottato di Google, arrivato prima sui brand TIM e 3 Italia. Il ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9 - Samsung Galaxy Note 8 - Honor 8 - Honor View 10 e Honor 8 Pro : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor View 10, Honor 8 e Honor 8 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Samsung Galaxy S7 a prezzo sottocosto : meno di 300 euro da metà aprile 2018 : In arrivo un interessante offerta a prezzo sottocosto per il Samsung Galaxy S7 da 32GB acquistabile a 299 euro in un famoso volantino Nazionale a metà aprile 2018.Il Samsung Galaxy S7 da 32GB non sarà di certo lo smartphone più recente sul mercato, ma si tratta sempre di un exp top di gamma che nel 2016 ha raggiunto elevati volumi di vendita.Considerato che ormai è uscito il Galaxy S9, è normale che il modello S7 cali di prezzo e raggiunga il ...

Samsung Galaxy S7 a 299 euro e non solo nel nuovo volantino Carrefour : Carrefour si prepara a lanciare il nuovo volantino "Sottocosto", che sarà valido dall'11 al 20 aprile nei punti vendita aderenti: tra le 28 pagine troviamo anche qualche smartphone Android a prezzo interessante, ecco quali.

Risultato incredibile di Samsung Galaxy S7 Edge nel test di velocità con S9 Plus : il video : Non crediate il passaggio dal Samsung Galaxy S7 Edge al Galaxy S9 Plus sia così scontato come potrebbe sembrare: sono tantissimi i possessori del primo che non vogliono sentire ragioni, e che non avvertono la ben che minima necessità di effettuare l'upgrade. Possiamo dargli torto? Sicuramente l'ultimo flagship offrirà dei chiari vantaggi, ma l'ex top di gamma 2016 non si fa di certo mettere i piedi in testa. Forse stenterete a crederci, ma ...

Galaxy S9 Super Slow Motion video a rallentatore Samsung : Creare video in Super Slow Motion con il telefono Android Sasmung Galaxy S9 Effetti impressionanti con i video a rallentatore fatti con il Galaxy S9

Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand in Italia da oggi 9 aprile : lista completa novità : Finalmnente oggi 9 aprile è il giorno di Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand. I device non serigrafati, dopo il rilascio del pacchetto Android 8.0 per TIM e 3 Italia, erano a corto del loro rilascio specifico ma il punto di svolta per gli esemplari è avvenuto proprio in questa mattinata. Il pacchetto dati, come intuibile è molto corposo, ossia 1471,27 MB: quali sono con esattamente tutte le novità incluse nel major update per il phablet ...

Test di velocità con Samsung Galaxy S9 e S8 : confronto video con spunti interessanti : In queste settimane il duello a distanza tra Samsung Galaxy S9 e S8 ci fornisce spunti davvero interessanti, al punto da valutare una promozione ufficiale della divisione italiana che consente la permuta del vecchio smartphone per passare al nuovo, come vi abbiamo riportato sulle nostra pagine pochi giorni fa. Già allora ho deciso di esprimere la mia opinione sulla convenienza associata ad un passaggio simile, ma oggi vorrei andare un pochino ...