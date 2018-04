I Prozac + tornano con due live | a vent’anni da Acido Acida

gqitalia

: HOME FESTIVAL annuncia le band che suoneranno - cagliaripad : HOME FESTIVAL annuncia le band che suoneranno - peterkama : Dopo l’annuncio di Alt-J, White Lies, The Wombats e Django Django, protagonisti della serata del... -

(Di martedì 10 aprile 2018) Gli anni’90 ci hanno lasciato molte hit diventate tormentoni-cult, comedei+. Un bel pezzo che unisce un sound irruente tipicamente punk a un ritornello-scioglilingua pop orecchiabile. Un mix vincente contenuto nell’album, che usciva nel 1998, vent’anni fa. E proprio per l’importante anniversario (che curiosamente cade nel trentennale del lancio della fluoxetina), la band ha deciso di riunirsi e tornare ad esibirsi dal vivo. Si tratterà di due uniche date in manifestazioni importanti: il 26 maggio saranno al MI AMI di Milano e il 31 agosto all’Home Festival di Treviso. Chi pensa malignamente a una manovra commerciale si sbaglia: non sono infatti previsti tour o album di inediti e, anche per questi concerti, non saranno aperte pagine Facebook o account Instagram. I+ ci tengono che sia un’operazione antisocial, ...