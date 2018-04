I partiti al Colle da Andreotti a Monti | le consultazioni ' flash' e quelle più lunghe

Puzzle governo - tempi più lunghi : il Colle segue le mosse dei partiti : L'attesa sarà lunga, ma al Quirinale non ci si scompone più di tanto. Le contorsioni dei partiti erano attese e seguite con particolare attenzione. L'inasprirsi del confronto non è detto che sia un ...

Vito Crimi - M5S - rinuncia all'indennità della presidenza di commissione : 'Spero che i colleghi degli altri partiti facciano altrettanto' : È un gesto che, seppur minimo, dimostra un impegno fattivo a ridurre i costi della politica e a riavvicinare i cittadini alle istituzioni'. Così su Facebook il senatore M5s Vito Crimi, presidente ...

Consultazione : ecco la composizione delle delegazioni dei partiti al Colle : Giorgia MELONI, Capo della forza politica 'Fratelli d'Italia' e dall'On. Guido CROSETTO, Coordinatore nazionale di 'Fratelli d'Italia'. Correlati [ Colle ], [ composizione ], [ consultazioni ], [ ...

Consultazioni governo - Mattarella “portavoce esigenze dei cittadini”. Ecco quando e cosa diranno i partiti al Colle : A un mese esatto dalle elezioni politiche del 4 marzo il Quirinale inizierà le Consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti in vista della formazione di una maggioranza. La situazione è di stallo. Da quanto raccontano i giornali in questo primo giro di Consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si limiterà ad ascoltare le posizioni delle forze politiche, senza soluzioni precostituite e in attesa di un secondo giro ...

partiti al Colle per le consultazioni : ecco il calendario : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà domani le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il calendario: 10,30 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria ...

Consultazioni tra conflitti e rifiuti I duelli dei partiti al Colle : Fu quando il capo di Forza Italia dovette arrendersi ai colpi della crisi , finanziaria e politica, e salire da Giorgio Napolitano, denunciando «i traditori irriconoscenti» che avevano fatto ...

Di Maio elogia il Colle : «Non mette fretta» Casaleggio : «Vecchi partiti moribondi» : Le dichiarazioni del candidato premier del Movimento 5 Stelle: «Chiediamo la presidenza della Camera». Poi l'apprezzamento per il presidente della Repubblica Mattarella: «Bene che non metta fretta ai partiti». Toninelli: «No ai condannati»

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5s : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...

M5s a caccia dei numeri. E se gli altri partiti non volessero Di Maio premier? Castelli : “No”. Colletti non lo esclude : “Contano i programmi” : Nello stallo post elezioni è caccia ai numeri per avere una maggioranza. Il fedelissimo di Di Maio Riccardo Fraccaro è categorico: “I margini per una trattativa sono solo sui temi”. E se venissero messe in discussione le persone, a partire dal leader? “Se davvero gli altri partiti volessero fare il nostro programma, per me potrebbero metterci chiunque essi vogliono del M5s. Per noi prima dei nomi vengono ...

M5s - Di Maio : "Niente governo senza di noiIl Colle chiede responsabilità a tutti i partiti" : Il candidato premier pentastellato si dice pronto al confronto a partire dall'elezione dei presidenti delle due Camere. "Per formare il governo noi abbiamo aperto a tutte le forzepolitiche - dice - perché sentiamo che finalmente si possono realizzare le cose che gli italiani aspettano da 30 anni"

Elezioni - Salvini : centrodestra salirà unito al Colle - no accordi partitici : «Sono contento della compattezza del centrodestra, andremo insieme al Quirinale. Siamo la prima coalizione e siamo la speranza per gli italiani». Lo ha detto il segretario della Lega,...

Elezioni - la truffa delle quote rosa : così i partiti aggirano il Rosatellum. E nei collegi sicuri trionfano gli uomini : La legge c’è e i partiti sanno già come aggirarla. Le quote rosa introdotte dal rosatellum volevano garantire equilibrio nei due rami del Parlamento, attraverso alcune regole: soglia massima del 60% di candidature per entrambi i generi all’uninominale e alternanza uomo/donna al plurinominale, dove anche in questo caso nessuno dei due generi può essere capolista oltre il 60%. Regole che per la Camera valgono su base nazionale e per il ...