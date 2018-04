I farmaci umani possono salvare i diavoli della Tasmania da un tumore

wired

: RT @RosselladiKira: Il processo di sviluppo dei farmaci potrebbe essere migliorato testando nuovi farmaci in 'esseri umani virtuali' tramit… - lucillalilla : RT @RosselladiKira: Il processo di sviluppo dei farmaci potrebbe essere migliorato testando nuovi farmaci in 'esseri umani virtuali' tramit… - RosselladiKira : Il processo di sviluppo dei farmaci potrebbe essere migliorato testando nuovi farmaci in 'esseri umani virtuali' tr… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Isono in pericolo. Una tipologia difacciale trasmissibile che si sta diffondendo in questi marsupiali carnivori sta infatti decimando la loro popolazione che abita (esclusivamente) quest’isola australiana. Ma ci potrebbe essere una speranza: secondo uno studio, pubblicato sulle pagine di Cancer Cell, alcunigià sviluppati per noi esseri, sarebbero efficaci nel trattare anche questa tipologia di cancro. Il primo caso di cancro diagnosticato (Dft1) in questa popolazione risale al 1996 nella parte nord-orientale dell’isola e proveniva da una mutazione di un singolo individuo. Nel 2014, inoltre, un secondo cancro trasmissibile (Dft2) è stato individuato neia sud-est dell’isola. Entrambi i ceppi tumorali hanno lo stesso aspetto, ma le successive analisi genetiche hanno rivelato che il primo cancro proveniva in origine ...