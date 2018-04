I dubbi della stampa estera | Lega-M5S è l' unico governo possibile

Davide Casaleggio : "Iacoboni escluso? Il giornalista della bufala su 'Beatrice Di Maio' è una persona meschina - nessun dubbio nel lasciarlo fuori" : Davide Casaleggio rompe il silenzio sull'esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni all'evento da lui organizzato Sum#02. Con un post su facebook difende la scelta di lasciare fuori il cronista critico: "A quasi due anni dalla scomparsa di mio padre, insieme ad amici e collaboratori abbiamo organizzato SUM#02 per mettere in pratica una cosa che lui ci esortava sempre a fare: "Capire il futuro". Il nostro intento è sempre ...

“È lei quella che mi voleva…”. Marco Ferri muto come un pesce - ma ora salta fuori il nome. Il gossip della naufraga (fidanzata) che ci provava con lui all’Isola dei Famosi è roba che scotta. E nel salotto Barbara D’Urso ci sono pochi dubbi sulla sua identità : Ha perso 13 chili in 58 giorni di Isola dei Famosi Marco Ferri, il modello figlio di Riccardo, ex calciatore dell’Inter e quando è tornato in Italia ha preso coscienza di tutto quello che è stato detto sul suo conto quando era in Honduras. Quindi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha iniziato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio ...

“Ancora da capire”. Frizzi - il “mistero” che lo riguarda. A pochi giorni dalla morte dell’amatissimo conduttore - arrivano quelle parole “pesanti” da un vip della televisione. Il dubbio che solleva è enorme… : Fabrizio Frizzi era uno dei conduttori italiani più amati. Erano 40 anni che il pubblico lo seguiva in tv e, in tutto quel tempo, si era sempre fatto volere bene. Era gentile, generoso, mai esagerato, educato, rispettoso e il pubblico lo amava e lo considerava uno di casa. La sua morte, di conseguenza, ha sconvolto tutti. Nessuno voleva dirgli addio. Nessuno si aspettava una morte tanto repentina. È vero, a ottobre 2017 aveva avuto un malore – ...

Atac - i dubbi dei giudici sul piano di concordato : “55 milioni rimborsati alle banche il giorno prima della domanda” : Atac ha rimborsato 55 milioni di euro alle banche il giorno prima che il cda votasse il via libera alla presentazione della domanda di concordato preventivo. “Senza che la restituzione sia stata effettuata a fronte di nuove linee di credito”. Tanto che il Collegio del Tribunale fallimentare di Roma, incaricato di esaminare il piano presentato dalla società capitolina dei trasporti, rileva “la possibile illiceità” degli atti compiuti dai vertici ...

Dua Lipa ha bacchettato un giornalista che aveva messo in dubbio il motivo della cancellazione dei suoi live : Dua Lipa si è molto arrabbiata con un giornalista che aveva messo in dubbio la sua operazione a un dente, che l’aveva costretta a cancellare dei concerti australiani in apertura al tour di Bruno Mars. via GIPHY Andiamo per ordine. Pochi giorni dopo la notizia dell’annullamento dei live, è uscita un’epica performance di Dua ospite dello show della tv americana Jimmy Kimmel live. La performance era stata registrata dalla ...

"Opa della Lega su Fi? Andrà quasi deserta". Prestigiacomo non ha dubbi : "Salvini ha preso più voti, ma si rassegni: il centrodestra è coalizione nazionale dalla Valle d'Aosta fino alla mia Sicilia. Forza Italia è senza dubbio l'elemento unificante della coalizione e al sud ha preso 4 volte i voti della Lega e quindi sarei cauta a parlare di leadership. Se Salvini avesse preso nel Mezzogiorno i voti che Forza Italia ha preso al Nord avremmo una larga maggioranza". Lo dice la forzista Stefania ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La foto che toglie ogni dubbio : la modella non è incinta ma... : BELEN RODRIGUEZ ha accompagnato ANDREA IANNONE in Qatar per la gara della MotoGp, confermando quanto la coppia sia unita e innamorata a due anni dall'inizio della relazione.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 04:21:00 GMT)

BURIAN BIS/ I dubbi - e gli affari della finanza - sul riscaldamento globale : Si parla di BURIAN bis, una nuova ondata di gelo. Ma nessuno mette in dubbio la teoria del riscaldamento globale, anche per ragioni economiche.

Un incontro per i «i dubbiosi della scienza» : ... perché è così difficile capirsi tra pregiudizi, bufale e nuovi media» è il titolo dell'incontro, che si propone di indagare il complesso rapporto tra scienza e società , le incomprensioni che spesso ...

PAGELLE/ Inter-Napoli (0-0) : dubbi su Rafinha. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Pareggio che è più importante per i nerazzurri, azzurri superati in classifica dalla Juventus.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Alessandro Neri - omicidio Pescara/ Trovato seduto con un cappuccio in testa : dubbi sulla reazione della madre : Alessandro Neri, omicidio Pescara: giallo sull'uccisione del 29enne riTrovato con le gambe in acqua, seduto e con un cappuccio in testa. Un colpo di pistola al torace.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:09:00 GMT)

Solidarietà bipartisan per il regista Ambrogio Crespi alla vigilia della sentenza. Un processo tra dubbi e prove fragili : Il secondo capitolo della discussa vicenda giudiziaria del regista Ambrogio Crespi si concluderà domani, di fronte alla corte d'Appello di Milano. Un iter lungo quasi sei anni, che a Crespi, tirato in ballo da una serie di intercettazioni, è già costato duecento giorni di carcere e una condanna in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa.La vicenda risale alle elezioni regionali in Lombardia del 2010, le ...

Sindaco o sindaca? dubbi addio con il presidente della "Crusca" a Cuneo : Riceviamo da Cgil Cuneo: "Il recente dibattito sul linguaggio di genere ha fatto tornare di attualità un tema che non è certo una novità. Interventi su giornali e televisioni, anche sopra le righe o ...

MARTA PASQUALATO/ Uomini e Donne - torna in studio con le prove della sua "innocenza" : Gianni e Nicolò dubbiosi : Al trono classico di Uomini e Donne, MARTA PASQUALATO prova convincere il tronista Nicolò Brigante della sua buona fede. Ma il siciliano continua ad avere dei dubbi...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:12:00 GMT)