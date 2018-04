Huawei P20 - P20 Pro e Lite a rate da TIM : super sconto se siete già clienti da 1 anno : TIM propone ai propri clienti più fedeli (con una sim dati attiva da almeno un anno) la possibilità di acquistare a rate con un super sconto gli Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: ecco i dettagli.Di recente sul mercato italiano sono usciti i nuovi smartphone top di gamma e di fascia media Huawei P20, P20 Pro (quello con la tripla fotocamera posteriore) e il P20 Lite.Continue reading Huawei P20, P20 Pro e Lite a rate da TIM: super sconto se siete ...

Vinci Huawei P20 Pro Con Il Concorso “Scatta e Vinci con Huawei” Di Unieuro! : In regalo un Huawei P20 Pro con “Scatta e Vinci con Huawei” di Unieuro! Ecco come partecipare al Concorso per avere Huawei P20 Pro in regalo. Unieuro regala Huawei P20 Pro: come funziona il Concorso, regolamento, come partecipare Come vincere lo smartphone Huawei P20 Pro Vuoi portarti a casa il nuovo smartphone top di gamma Huawei P20 Pro in […]

Huawei P20 Pro smontato e bocciato in quanto a riparabilità : Il team di iFixit ha smontato Huawei P20 Pro. Oltre a un mucchio di foto e dettagli relativi alla tripla fotocamera e alle fasi del teardown. il noto sito web ha assegnato un punteggio insufficiente per quanto riguarda il grado di riparabilità del nuovo top di gamma di Huawei, comunque in linea con il Mate 10 Pro e il Samsung Galaxy S9 Plus. L'articolo Huawei P20 Pro smontato e bocciato in quanto a riparabilità proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro vs iPhone X : fine dei giochi - confronto tra titani : Huawei P20 Pro o iPhone X? Ecco il nostro confronto per scoprire pregi e difetti di ognuno. Dopo tanto parlare, è arrivata la resa dei conti tra Apple e Huawei. L'articolo Huawei P20 Pro vs iPhone X: fine dei giochi, confronto tra titani proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro disponibili da domani anche con le offerte Tre FREE : Huawei P20 e Huawei P20 Pro saranno disponibili da domani, 10 aprile, anche con le offerte FREE di Tre, con anticipo e rate mensili, GIGA BANK e Kasko. Acquistabile anche Samsung Galaxy Tab A 10.1, abbinabile a diverse offerte. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro disponibili da domani anche con le offerte Tre FREE proviene da TuttoAndroid.

Hard Reset Huawei P20 Lite come resettare telefono Android : Huawei P20 Lite come Resettarlo usando il menu' delle impostazioni Android oppure usando il menù della recovery Tutto quello che serve sapere per fare un Hard Reset Huawei P20 Lite.

Huawei P20 Pro - la recensione : Era uno degli smartphone più attesi dei primi mesi del 2018, e finalmente — dopo aver mancato l’appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona — è arrivato: parliamo di Huawei P20 Pro, smartphone di punta della casa cinese, che rispetto al modello precedente si mostra irriconoscibile, sia fuori che, per molti versi, dentro. Gli aspetti che si fanno più notare (e sui quali il reparto marketing di Huawei punta di più) sono il nuovo ...

Huawei P20 in sconto ecco dove comprarlo : Huawei P20 in offerta lo si può già trovare su internet a meno di 600 euro €. I miglior prezzo scontato Huawei P20 su internet

Huawei P20 Pro - via alle vendite : La celebre serie P di Huawei vanta un nuovo modello che arriva oggi sul mercato. A P20 Pro il primato della fotocamera: è il primo smartphone al mondo a disporre di tripla fotocamera sviluppata con Leica. Come P20, uscito il 28 marzo, è caratterizzato da un’avanzata tecnologia di intelligenza artificiale pensata per combinare tecnologia e arte fotografica. LEGGI ANCHEHuawei Mate 10 Pro, scatti in alta quota Ispirazione artistica «Cerchiamo ...

Samsung Galaxy S9 Plus vs Huawei P20 Pro : i due migliori smartphone Android a confronto : Samsung Galaxy S9 Plus o Huawei P20 Pro? Proviamo a darvi uno strumento per decidere senza rimpianti. Scoprite tutto ciò che c'è da sapere nel nostro confronto tra i due migliori smartphone Android del momento. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus vs Huawei P20 Pro: i due migliori smartphone Android a confronto proviene da TuttoAndroid.

Come se la cava il display del Huawei P20 Pro? : Per la prova del nove abbiamo utilizzato l'applicazione DRM Info che mostra il supporto di livello 1 alla certificazione Widevine che consente appunto la riproduzione di contenuti streaming in alta ...

Subito corsa al prezzo più basso per Huawei P20 : le migliori occasioni del 5 aprile : Sono trascorsi pochissimi giorni dalla presentazione del nuovo Huawei P20, eppure in Italia è possibile imbattersi già in alcune proposte estremamente interessanti per chi è interessato a questo smartphone. A margine dell'evento di Parigi di fine marzo, infatti, è emerso che il device sarebbe stato commercializzato in Europa con un prezzo di listino pari a 679 euro, ma ora come ora è possibile imbattersi da Subito in alcune promozioni che ...

Huawei P20 Lite bloccare chiamate indesiderate : Siete continuamente disturbati da chiamate dei call center sul telefono Android ? Ecco come bloccare definitivamente le chiamate indesiderate.

Huawei Share a cosa serve su Huawei P20 Lite : L'applicazione migliore e più veloce per scambiare file con altri telefoni Android Huawei o Honor. Inviare e ricevere file velocemente ecco la video guida Huawei Share.